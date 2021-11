MotoGP Algarve FP1: Δεν κόβει ταχύτητα ο Κουαρταραρό (vid)

Ο πρωταθλητής Φάμπιο Κουαρταραρό ήταν ταχύτερος όλων το πρωί της Παρασκευής στην Πορτογαλία.

Η πρώτη περίοδος ελεύθερων δοκιμών για τον προτελευταίο αγώνα της σεζόν για το MotoGP, το GP Algarve στην πίστα του Πορτιμάο στην Πορτογαλία, ολοκληρώθηκε με Παγκόσμιο Πρωταθλητή Φάμπιο Κουαρταραρό να σημειώνει τον καλύτερο χρόνο. Ο Γάλλος της Yamaha, παρότι έχει εξασφαλίσει τον τίλο από τον προηγούμενο αγώνα, δεν φαίνεται να έχει κόψει ρυθμό και ξεκίνησε καλά αυτό το 3ήμερο, αφήνοντας στη 2η θέση για μόλις 46 χιλιοστά του δευτερολέπτου τον Πέκο Μπανάια της Ducati.

Top spot goes to the World Champion! @FabioQ20 edges out @PeccoBagnaia in FP1! #AlgarveGP pic.twitter.com/caV5afWVFj