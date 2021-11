Ξετρέλανε τους Μεξικανούς ο Πέρεζ (vid)

O Σέρτζιο Πέρεζ βρέθηκε στους δημόσιους δρόμους του Μέξικο Σίτι και προσέφερε θέαμα και δράση μπροστά σε 130.000 συμπατριώτες του που βρέθηκαν στο Roadshow της Red Bull.

Λίγες ημέρες πριν από το GP Μεξικού, η Red Bull Racing πραγματοποίησε το δικό της Roadshow στο Μέξικο Σίτι, με τον οδηγό της Formula 1 Σέρτζιο Πέρεζ να κεντρίζει το ενδιαφέρον. Ο Μεξικανός σούπερσταρ οδήγησε την Red Bull RB7 που κατέκτησε το Πρωτάθλημα του 2011 και προσέλκυσε ένα τεράστιο πλήθος που δημιούργησε μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα. Συνολικά 130.000 θεατές είδαν από κοντά τον ήρωα τους.

Το “Roadshow” έλαβε χώρα στη λεωφόρο “Paseo de la Reforma” και πέρασε γύρω από τη διάσημη πλατεία “El Ángel de la Independencia”. Μαζί του στο event ήταν οι Μεξικανοί οδηγοί μοτοσικλέτας, Ντιντιέ Γκοϊράντ και Ιβάν Ραμίρεζ και ο οδηγός ράλι, Μπενίτο Γκέρα.

Ο Πέρεζ κατέκτησε την πρώτη του νίκη στη Formula 1 στο GP Σακχίρ το 2020 και έγινε ο πρώτος Μεξικανός που τα κατάφερε για 50 χρόνια. Για τη σεζόν του 2021, μετακόμισε στη Red Bull Racing, όπου κατέκτησε τη νίκη στο GP Αζερμπαϊτζάν, ενώ έχει ανέβει στο βάθρο στη Γαλλία, στην Τουρκία και στις ΗΠΑ.

Ο Πέρεζ στο πλαίσιο του “Roadshow” της Red Bull δήλωσε. «Νιώθω υπέροχα που βρίσκομαι και πάλι στο Μεξικό. Ποτέ δεν μπορούσα να φανταστώ κάτι τέτοιο. Ως αθλητής ή οδηγός, πάντα σκέφτεσαι πως οι αναμνήσεις σου δημιουργούνται στις πίστες αλλά το event ήταν κάτι το τρελό, κατακτήσαμε το Μέξικο Σίτι. Ήταν ένας ιδιαίτερος τρόπος να ξεκινήσω την εβδομάδα αγώνα του GP Μεξικού. Όλοι είχαν τεράστια ενέργεια και ο κόσμος ήταν φανταστικός. Κάποιοι κατασκήνωσαν εδώ το προηγούμενο βράδυ. Ανυπομονώ να δω τους οπαδούς στο αγωνιστικό τριήμερο. Θέλω να είμαι στο παιχνίδι της νίκης την Κυριακή και θα σήμαινε τα πάντα για εμένα να κερδίσω μέσα στο Μεξικό».

Δείτε το παρακάτω βίντεο με τον Πέρεζ να ξεσηκώνει τα πλήθη στους δρόμους του Μέξικο Σίτι.

So... we took over Mexico City pic.twitter.com/kp1EOPrBj1