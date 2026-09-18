Το Nissan Kicks ετοιμάζεται για το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο με υβριδικό e-POWER και θα κατασκευάζεται στο Sunderland δίπλα στα Juke, Qashqai και Leaf.

Το Nissan Kicks έχει ήδη ξεπεράσει τις 1,8 εκατομμύρια πωλήσεις σε περισσότερες από 70 χώρες, όμως τώρα ετοιμάζεται να εμφανιστεί για πρώτη φορά στην Ευρώπη. Η Nissan ανακοίνωσε ότι το compact crossover θα αποκτήσει έκδοση με το υβριδικό σύστημα e-POWER για τις αγορές της Ευρώπης, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Τουρκίας.

Η παραγωγή του θα ανατεθεί στο εργοστάσιο του Σάντερλαντ της Μ. Βρετανίας, όπου κατασκευάζονται ήδη τα Juke, Qashqai και Leaf. Το Kicks θα γίνει το δέκατο μοντέλο στην ιστορία της μονάδας, σε μια χρονιά κατά την οποία το εργοστάσιο συμπληρώνει 40 χρόνια λειτουργίας. Η Nissan δεν ανακοίνωσε ακόμη ημερομηνία έναρξης παραγωγής ή διάθεσης του μοντέλου.

Πώς λειτουργεί το Kicks e-POWER

Το ευρωπαϊκό Kicks θα χρησιμοποιεί την τρίτη γενιά του e-POWER, η οποία παρουσιάστηκε το 2025. Σύμφωνα με τη Nissan, το ανασχεδιασμένο σύστημα έχει ως στόχο την καλύτερη οικονομία καυσίμου, τις χαμηλότερες εκπομπές και την πιο ομαλή λειτουργία. Το Sunderland διαθέτει ήδη εμπειρία στην κατασκευή αυτοκινήτων με αυτή την τεχνολογία μέσω του Qashqai e-POWER.

Στο e-POWER οι τροχοί κινούνται αποκλειστικά από ηλεκτροκινητήρα. Ο βενζινοκινητήρας παράγει ηλεκτρική ενέργεια για την κίνηση και τη φόρτιση της μπαταρίας, επομένως το αυτοκίνητο δεν χρειάζεται να συνδεθεί σε πρίζα.

Ένα νέο μοντέλο στα 40 χρόνια του Σάντερλαντ

Το εργοστάσιο ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1986 με το Bluebird και έχει πλέον ξεπεράσει τα 12 εκατομμύρια οχήματα. Σύμφωνα με τη Nissan, αυτό αντιστοιχεί κατά μέσο όρο σε ένα αυτοκίνητο κάθε 1 λεπτό και 45 δευτερόλεπτα. Σήμερα απασχολεί περίπου 6.000 εργαζομένους και παράγει αυτοκίνητα για περισσότερες από 100 αγορές. Πριν από το Kicks, από τις γραμμές του έχουν περάσει τα Bluebird, Primera, Micra, Almera, Note, Infiniti Q30, Juke, Qashqai και Leaf. Ο αντιπρόεδρος παραγωγής του εργοστασίου, Άνταμ Πένικ, δήλωσε:

«Είμαι πολύ υπερήφανος που το Sunderland αναλαμβάνει την παραγωγή αυτού του νέου μοντέλου. Είναι ο ιδανικός τρόπος να γιορτάσουμε τα 40 χρόνια λειτουργίας του εργοστασίου μας, το οποίο αποτελεί σημείο αναφοράς στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία. Ανυπομονούμε να δούμε το υβριδικό Kicks e-POWER να βγαίνει από τη γραμμή παραγωγής, μαζί με τα Juke, Qashqai, και Leaf».

Η δεύτερη γενιά του Kicks κατασκευάζεται σήμερα στην Ιαπωνία, το Μεξικό και τη Βραζιλία. Η ευρωπαϊκή του έλευση είναι η δεύτερη ανακοίνωση νέου μοντέλου από τη Nissan μέσα στον μήνα: έχει προηγηθεί το μικρό αυτοκίνητο πόλης PIXO, το οποίο προγραμματίζεται να αποκαλυφθεί στις 23 Σεπτεμβρίου. Από το 2027, το Sunderland πρόκειται επίσης να κατασκευάζει την τρίτη γενιά του Juke, που για πρώτη φορά θα είναι αμιγώς ηλεκτρική.