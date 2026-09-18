Circuit 27: Μια παγκόσμια ανάσα για το ελληνικό karting (vid)

Λίγα χιλιόμετρα έξω από τη Θεσσαλονίκη, μια εγκατάσταση με διεθνή πιστοποίηση αποδεικνύει ότι ο ελληνικός μηχανοκίνητος αθλητισμός μπορεί να κοιτάξει τον υπόλοιπο κόσμο στα μάτια χωρίς εκπτώσεις.

Η διαδρομή από τη Θεσσαλονίκη προς τη Χαλκιδική είναι από εκείνες που έχεις συνδέσει με καλοκαιρινές αποδράσεις και χαλαρή διάθεση. Λίγα χιλιόμετρα μετά την έξοδο της πόλης, όμως, στο ύψος του Λακκώματος, το σκηνικό αλλάζει απότομα. Όποιος έχει περάσει έστω και λίγες ώρες της ζωής του σε πίστες καρτ στην Ελλάδα κουβαλάει αναπόφευκτα μια συγκεκριμένη, βαθιά ριζωμένη ανάμνηση: στενά ασφάλτινα κομμάτια στριμωγμένα σε άχαρα οικόπεδα, φθαρμένα ελαστικά δεμένα με σύρμα για προστατευτικά, μια διάχυτη μυρωδιά κακής βενζίνης και την αίσθηση ότι ο χώρος στήθηκε βιαστικά για να μαζέψει ό,τι προλάβει από την καλοκαιρινή πελατεία.

Φτάνοντας στο Circuit 27, αυτό το στερεότυπο γκρεμίζεται πριν καν προλάβεις να σβήσεις τον κινητήρα του αυτοκινήτου. Η πρώτη εικόνα θυμίζει άμεσα τις καθαρές, μελετημένες πίστες της Κεντρικής Ευρώπης που συνήθως χαζεύουμε σε διεθνείς μεταδόσεις, μονολογώντας το γνωστό παράπονο για όσα λείπουν από τον δικό μας τόπο. Εδώ, η ευρωπαϊκή λογική αποτελεί χειροπιαστή πραγματικότητα, αποτυπωμένη στην οργάνωση του χώρου, στη λειτουργικότητα των διαδρόμων και στην καθαρότητα των γραμμών.

Η εγκατάσταση συμπλήρωσε πρόσφατα τον πρώτο χρόνο της λειτουργίας της και το γεγονός ότι διαθέτει ήδη την πιστοποίηση FIA Karting Grade 1A λέει πολλά σε όσους γνωρίζουν πώς λειτουργεί το σύγχρονο motorsport. Πρόκειται για την ανώτατη διάκριση που μπορεί να λάβει μια πίστα καρτ στον πλανήτη, εξασφαλίζοντας ότι διαθέτει τα εχέγγυα ασφαλείας, σχεδίασης και υποδομών για να φιλοξενήσει επίσημους αγώνες παγκοσμίου επιπέδου.

Τα 27 μέτρα υψομετρικής διαφοράς που αλλάζουν τα πάντα

Τα νούμερα στο χαρτί έχουν τη δική τους σημασία, αλλά στο motorsport η αλήθεια αποκαλύπτεται μόνο όταν κατεβάσεις τη ζελατίνα του κράνους και βγεις στην πίστα. Το Circuit 27 ξεδιπλώνεται σε 1.460 μέτρα διαδρομής, με πλάτος που κυμαίνεται από 8 έως 11 μέτρα, 14 στροφές και μια κεντρική ευθεία 160 μέτρων. Αυτό όμως που το κάνει πραγματικά να ξεχωρίζει από οτιδήποτε άλλο υπάρχει στην Ευρώπη είναι η έντονη υψομετρική διαφορά: 27 ολόκληρα μέτρα ανά γύρο.

Η χάραξη αγκάλιασε το φυσικό ανάγλυφο της περιοχής. Το καρτ, ένα όχημα χωρίς αναρτήσεις όπου κάθε αλλαγή φορτίου περνάει απευθείας στο σώμα, στα χέρια και στα πλευρά του οδηγού, καλείται να διαχειριστεί συνεχείς ανηφόρες, απότομες καταβάσεις και συμπιέσεις. Υπάρχουν σημεία όπου η είσοδος της στροφής είναι ουσιαστικά τυφλή, αναγκάζοντάς σε να εμπιστευτείς απόλυτα το σημάδι σου και να τοποθετήσεις το σασί με χειρουργική ακρίβεια. Η διαδρομή έχει ροή, έχει ρυθμό και τιμωρεί την προχειρότητα.

Μπαίνοντας με υπερβολική φόρα, παρασυρμένος από τον ενθουσιασμό, η πίστα κόβει τον ρυθμό στο χρονόμετρο, στέλνοντας το καρτ ανοιχτά στην έξοδο και καταστρέφοντας όλη την επόμενη αλληλουχία. Δουλεύοντας όμως με καθαρές γραμμές, σημαδεύοντας σωστά τα apex και εκμεταλλευόμενος το βάρος του σασί στις κατωφέρειες, αρχίζεις να ανακαλύπτεις εκείνα τα δέκατα του δευτερολέπτου που κάνουν έναν γύρο να μοιάζει με απόλυτη αρμονία.

Το σημαντικότερο επίτευγμα των σχεδιαστών είναι ότι αυτή η τεχνική δυσκολία διατηρεί την πίστα απολύτως προσπελάσιμη για τον αρχάριο. Οι γενναιόδωρες ζώνες διαφυγής, το σωστό πλάτος της ασφάλτου και τα σύγχρονα συστήματα προστασίας προσφέρουν ένα δίχτυ ασφαλείας που επιτρέπει σε μια παρέα με rental karts να ζήσει μια αυθεντική εμπειρία οδήγησης χωρίς φόβο. Ο επισκέπτης απολαμβάνει ως κάποιος που ήρθε να πάρει μια γεύση από πραγματική αγωνιστική οδήγηση.

Η υποδομή πίσω από τη λάμψη

Όσοι έχουν ζήσει αγώνες από μέσα γνωρίζουν καλά ότι η ποιότητα μιας πίστας κρίνεται κυρίως σε αυτά που συμβαίνουν πίσω από τα κιγκλιδώματα, στους χώρους όπου κινούνται οι μηχανικοί, οι κριτές, οι οδηγοί και οι ομάδες. Στο Circuit 27, ο χώρος του paddock εκτείνεται σε 30.000 τετραγωνικά μέτρα, προσφέροντας ανέσεις που σπάνια συναντά κανείς ακόμη και σε πίστες αυτοκινήτου. Υπάρχουν -ή θα εγκατασταθούν άμεσα- αυστηρά οριοθετημένες ζώνες για τον τεχνικό έλεγχο, ειδικοί χώροι για το ζύγισμα και την αποθήκευση των ελαστικών, ιατρείο πλήρως εξοπλισμένο, χώρος anti-doping, καθώς και μια εντυπωσιακή αίθουσα briefing 200 ατόμων. Η υποδομή συμπληρώνεται από χώρους για μηχανικούς, δίκτυο καμερών CCTV υψηλής ευκρίνειας σε κάθε στροφή και ψηφιακά πάνελ σηματοδότησης που αντικαθιστούν τις παραδοσιακές σημαίες, μεταφέροντας άμεσα τις αποφάσεις του αλυτάρχη στα μάτια των οδηγών.

Όλα αυτά αποτελούν τα απαραίτητα εργαλεία για να μπορέσει ένας οργανισμός να διαχειριστεί ένα διεθνές αγωνιστικό τριήμερο με δεκάδες συμμετοχές χωρίς να επικρατήσει χάος. Και η εγκατάσταση έχει ήδη περάσει από αυτή τη βάσανο. Φιλοξένησε πρόσφατα μια μεγάλη διεθνή διοργάνωση με συμμετέχοντες από 36 διαφορετικές χώρες, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να σηκώσει το βάρος μιας τέτοιας ευθύνης. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια εκείνων των αγώνων, η φύση αποφάσισε να δοκιμάσει τα ανακλαστικά των ανθρώπων της πίστας με τον πιο ακραίο τρόπο. Ένα σφοδρό καιρικό φαινόμενο, ένας τοπικός ανεμοστρόβιλος, χτύπησε την περιοχή προκαλώντας αναστάτωση. Σε τέτοιες στιγμές φαίνεται η διαφορά ενός πρόχειρου χώρου από μια σοβαρή υποδομή. Η άμεση αντίδραση της ομάδας ασφαλείας, η ψύχραιμη εκκένωση των εκτεθειμένων σημείων και η ταχύτατη αποκατάσταση των ζημιών έδειξαν ότι εδώ υπάρχει ένας μηχανισμός με σχέδιο, επαγγελματισμό και εκπαίδευση, ικανός να διαχειριστεί το απρόοπτο.

Η νέα γενιά που δίνει νόημα στο εγχείρημα

Στην πρόσφατη δημοσιογραφική παρουσίαση ακούστηκαν πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία για προϋπολογισμούς, φάσεις ανάπτυξης και τεχνικές προδιαγραφές. Όμως, η πραγματική ψυχή του Circuit 27 αποτυπώθηκε με τον πιο καθαρό τρόπο στα πρόσωπα των δύο νεαρών πρεσβευτών του: της 15χρονης Νεφέλης Κοσμοπούλου και του 13χρονου Ιάσονα Κοσμόπουλου. Είναι δύο οδηγοί που, παρά το νεαρό της ηλικίας τους, έχουν ήδη γράψει χιλιάδες αγωνιστικά χιλιόμετρα στο υψηλότερο ευρωπαϊκό επίπεδο, παλεύοντας τροχό με τροχό σε θεσμούς όπως το WSK Super Master Series, το Champions of the Future και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της FIA.

Ο Ιάσων κατάφερε να τερματίσει στη 10η θέση στον τελικό του FIA European Championship στο Μίλσεν της Γερμανίας, πραγματοποιώντας μια εκπληκτική αναρρίχηση 22 θέσεων μέσα σε ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό τριήμερο. Αντίστοιχα, η Νεφέλη στέκεται με αξιοσημείωτη συνέπεια και ταχύτητα ανάμεσα στους κορυφαίους της κατηγορίας της σε διεθνείς αγώνες όπου οι διαφορές μετριούνται σε χιλιοστά του δευτερολέπτου. Η παρουσία αυτών των δύο παιδιών υπενθυμίζει σε όλους μας γιατί μια πίστα όπως αυτή στο Λάκκωμα είναι ζωτικής σημασίας. Μέχρι σήμερα, όποιο ελληνόπουλο έδειχνε πραγματικό ταλέντο στο καρτ ήταν αναγκασμένο να μεταναστεύει ουσιαστικά στην Ιταλία από τα δέκα του χρόνια, φορτώνοντας την οικογένειά του με δυσβάσταχτο οικονομικό και προσωπικό κόστος, απλώς και μόνο για να βρει μια πίστα με σωστή άσφαλτο και ευρωπαϊκό επίπεδο πρόσφυσης. Μια σύγχρονη πίστα προσφέρει το απαραίτητο έδαφος, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να προπονηθούν σωστά, να μάθουν τα μυστικά του set-up και να προετοιμαστούν για το διεθνές στερέωμα μέσα στην ίδια τους την πατρίδα.

Από τον ενθουσιασμό στη διάρκεια

Το μεγάλο ερώτημα σε τέτοια εγχειρήματα στην Ελλάδα είναι πάντοτε η διάρκεια. Πολλές φορές έχουμε δει εντυπωσιακά εγκαίνια που μετά από λίγο καιρό αφήνουν πίσω τους εγκαταλελειμμένες εγκαταστάσεις και ανεκπλήρωτες υποσχέσεις. Στην περίπτωση του Circuit 27, η δεύτερη φάση ανάπτυξης που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη δείχνει ότι το πλάνο πατάει σε πολύ στέρεες βάσεις.

Το επενδυτικό σχέδιο προβλέπει την κατασκευή ενός κεντρικού κτιρίου αγωνιστικών υποδομών 1.600 τετραγωνικών μέτρων, την περαιτέρω επέκταση του parc fermé, την κατασκευή μόνιμων κερκίδων για θεατές και την εγκατάσταση πρόσθετων ηλεκτρονικών συστημάτων τηλεμετρίας και ελέγχου. Το χρονοδιάγραμμα θέλει την πλήρη ολοκλήρωση του project μέχρι τα τέλη του 2027, με στόχο τη φιλοξενία μεγάλων διεθνών συναντήσεων το 2027 και το 2028, φτάνοντας μέχρι και τη διοργάνωση αγώνων με 400 συμμετέχοντες οδηγούς.

Παράλληλα, οι άνθρωποι της πίστας δείχνουν να κατανοούν πλήρως τους κανόνες της αγοράς. Μια τέτοια εγκατάσταση απαιτεί καθημερινή ζωή, έσοδα και επισκεψιμότητα για να διατηρηθεί. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει τη διοργάνωση του θεσμού «4 Stroke Fights» με ενοικιαζόμενα καρτ, τη δημιουργία χώρου προσομοιωτών οδήγησης, καταστήματος επίσημου ρουχισμού, ξεχωριστής πίστας για mini karts, χώρου για drift karts, ακόμα και πισίνας για τους θερινούς μήνες. Όλα αυτά δημιουργούν παράλληλα ένα πολυθεματικό πάρκο μηχανοκίνητου αθλητισμού που απευθύνεται στην οικογένεια, στον ερασιτέχνη, στις εταιρείες και στα νέα παιδιά που θέλουν να κάνουν τα πρώτα τους ασφαλή βήματα στον χώρο.

Η σοβαρότητα κρίνεται στην πράξη

Στο τέλος της ημέρας, αυτό που μένει από την επίσκεψη στο Circuit 27 είναι μια βαθιά αίσθηση ανακούφισης και αισιοδοξίας. Σε μια χώρα που συχνά αρέσκεται να ανακυκλώνει τη μιζέρια της και να βολεύεται πίσω από δικαιολογίες για την έλλειψη κρατικής υποστήριξης, κάποιοι άνθρωποι αποφάσισαν να επενδύσουν σοβαρά κεφάλαια, γνώση και μεράκι σε ένα έργο υψηλών απαιτήσεων.

Οι άνθρωποι πίσω από το εγχείρημα, ο Γιώργος Κοσμόπουλος και ο Νίκος Σαλπιγγίδης, δεν επέλεξαν την εύκολη λύση μιας τυπικής εγκατάστασης ενοικιαζόμενων kart. Χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα και χωρίς ημίμετρα, το Circuit 27 στήθηκε για να συγκριθεί απευθείας με τις καλύτερες πίστες του εξωτερικού και να σταθεί δίπλα τους επάξια. Ο δρόμος μπροστά απαιτεί ασταμάτητη δουλειά, διπλωματία στα ευρωπαϊκά κέντρα αποφάσεων και απόλυτη συνέπεια στην καθημερινή λειτουργία.

Η αφετηρία παραμένει εξαιρετικά ισχυρή. Στο Λάκκωμα Χαλκιδικής, ο ελληνικός μηχανοκίνητος αθλητισμός απέκτησε επιτέλους μια σύγχρονη, επαγγελματική βάση που τιμά το άθλημα, σέβεται τους οδηγούς και δίνει στη νέα γενιά το χώρο που της αξίζει για να ανοίξει τα φτερά της. Η συνέχεια ανήκει στην άσφαλτο και στο χρονόμετρο - κι εκεί η αξία πάντα αναγνωρίζεται.