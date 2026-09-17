Οι φήμες από τον ιταλικό Τύπο για αλλαγές προσώπων στη Ferrari οδήγησαν σε μια σπάνια δημόσια παρέμβαση του Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος απάντησε προσωπικά στα δημοσιεύματα.

Μετά το πέρας του Grand Prix Ισπανίας, κυκλοφόρησαν δημοσιεύματα στον ιταλικό Τύπο που ήθελαν τον Λιούις Χάμιλτον να απαιτεί αλλαγή σημαντικών προσώπων εντός της Scuderia Ferrari. Αυτές οι «φήμες» έφτασαν τελικά τον 7 φορές παγκόσμιο Πρωταθλητή, ο οποίος αποφάσισε να αναλάβει δράση κάνοντας δημόσια τοποθέτηση.

Η ανάρτησή του έρχεται σε μια δύσκολη περίοδο για τη Ferrari. Η ομάδα έμεινε χωρίς βάθρο στους τέσσερις τελευταίους αγώνες, ενώ ο Χάμιλτον εγκατέλειψε στο Grand Prix Ισπανίας λόγω προβλήματος στα φρένα. Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι δικές του δημόσιες παρατηρήσεις για τον τρόπο λειτουργίας της ομάδας συνδέθηκαν με εικασίες για τις σχέσεις του με τον Φρεντ Βασέρ και για πιθανές αλλαγές στο προσωπικό.

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Από τις δημόσιες παρατηρήσεις στις φήμες

Μετά το Grand Prix Ιταλίας, ο Χάμιλτον επανέλαβε με πιο έντονο τρόπο ένα θέμα το οποίο επηρεάζει τα αποτελέσματά του για πολλούς αγώνες. Είχε μιλήσει για την ανάγκη βελτίωσης της Ferrari σε οργανωτικό επίπεδο και στη στρατηγική. Ενόψει του αγώνα στη Μαδρίτη, εξήγησε ότι τέτοιες αλλαγές απαιτούν χρόνο, καθώς αφορούν πολλούς ανθρώπους και έναν τρόπο δουλειάς που έχει διαμορφωθεί εδώ και χρόνια. Ανέφερε επίσης ότι οι λύσεις πρέπει να βρεθούν από κοινού μέσα στην ομάδα. Οι τότε δηλώσεις του αφορούσαν διαδικασίες• δεν περιλάμβαναν δημόσιο αίτημα αντικατάστασης συνεργατών.

Η ερμηνεία των προθέσεών του είχε ήδη αρχίσει να απασχολεί τον ιταλικό Τύπο. Στις 9 Σεπτεμβρίου, άρθρο της Corriere della Sera παρουσίασε τις δημόσιες τοποθετήσεις του ως προσπάθεια αλλαγής των εσωτερικών ισορροπιών στη Ferrari. Το ενδεχόμενο να θέλει λόγο ακόμη και στην επιλογή ενός μελλοντικού επικεφαλής τέθηκε εκεί ως ερώτημα, όχι ως επιβεβαιωμένη πληροφορία.

Στις 15 Σεπτεμβρίου, νεότερο δημοσίευμα της ίδιας εφημερίδας ανέφερε, επικαλούμενο όσα «λέγονται», ότι ο Χάμιλτον είχε ζητήσει αλλαγές σε ορισμένα πρόσωπα με καίριο ρόλο στις δραστηριότητες της ομάδας στην πίστα. Πρόσθετε ότι οι σχέσεις του με τον Βασέρ δεν είναι όπως παλιότερα. Δεν προσδιόριζε ποια πρόσωπα αφορούσε ο ισχυρισμός και δεν παρέθετε επώνυμη δήλωση που να τον επιβεβαιώνει.

Η παρέμβαση του Χάμιλτον

Λίγες ημέρες μετά τον αγώνα στη Μαδρίτη, ο Χάμιλτον έμαθε για τα δημοσιεύματα του Τύπου. Σε ανάρτηση που έκανε στο Instagram, ο οδηγός της Ferrari τοποθετήθηκε χωρίς να αφήσει περιθώριο παρερμηνείας ως προς το αίτημα αντικατάστασης συνεργατών:

«Έχω δει ορισμένα από τα δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν και θέλω να ξεκαθαρίσω τα πράγματα εδώ. Δεν έχω ζητήσει ποτέ να αντικατασταθεί κανείς από την ομάδα μου. Όλοι όσοι εργάζονται μαζί μου δουλεύουν σκληρά κάθε μέρα και η αφοσίωσή τους είναι αυτή που μας οδηγεί μπροστά. Πάντα προσπαθώ να ενδυναμώνω και να στηρίζω τους ανθρώπους ώστε να γίνονται η καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους ή τουλάχιστον να βλέπουν το καλύτερο μέσα τους. Μπορεί να μην το καταφέρνω πάντα, αλλά αυτή είναι η πρόθεσή μου και αυτό είμαι εδώ για να κάνω. Όλοι δουλεύουμε μαζί και αυτό θα συνεχιστεί».

Ο Χάμιλτον διαψεύδει συγκεκριμένα ότι ζήτησε να αντικατασταθεί κάποιος από την ομάδα του. Όμως, δεν αναφέρεται στη σχέση του με τον Βασέρ και δεν αναιρεί όσα είχε πει για την ανάγκη βελτίωσης της λειτουργίας της Ferrari.

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