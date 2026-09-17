Στη McLaren Racing πιστεύουν πως υπάρχει ένας και μοναδικός λόγος που ο Λάντο Νόρις δεν κατάφερε να κερδίσει το νέο Grand Prix Ισπανίας.

Ο Λάντο Νόρις είχε πάρει την pole position και, στους πρώτους 12 γύρους του Grand Prix Ισπανίας, είχε ανοίξει διαφορά έξι δευτερολέπτων. Η εμφάνιση του Virtual Safety Car ανέτρεψε την εικόνα: ο οδηγός της McLaren είχε μόλις περάσει την είσοδο των pit, ενώ οι αντίπαλοί του μπόρεσαν να μπουν για αλλαγή ελαστικών.

Όταν ο Νόρις μπήκε τελικά για ελαστικά, η Διεύθυνση Αγώνα απέσυρε το Virtual Safety Car. Έμεινε ακινητοποιημένος για περίπου επτά δευτερόλεπτα και επέστρεψε στην πίστα πέμπτος, 16 δευτερόλεπτα πίσω από τον Κίμι Αντονέλι. Παρότι ανέκτησε το χαμένο έδαφος, αλλά τερμάτισε τρίτος, πίσω από τον οδηγό της Mercedes και τον Μαξ Φερστάπεν.

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Γιατί χάθηκε η νίκη στη Μαδρίτη

Ο Αντρέα Στέλα αναγνώρισε ότι η McLaren πρέπει να βελτιώσει την εκτέλεση των αλλαγών ελαστικών της. Κατά την εκτίμησή του, όμως, ακόμη και ένα ταχύτερο pit stop δύσκολα θα άλλαζε τη θέση στην οποία τερμάτισε ο Νόρις.

«Πιθανότατα ο Λάντο θα είχε επιστρέψει ούτως ή άλλως πίσω από τον Τζορτζ Ράσελ. Και, ακόμη κι αν δεν συνέβαινε αυτό, δεν θα ήταν δυνατό να προσπεράσει τον Φερστάπεν και τον Αντονέλι. Επομένως, ασφαλώς κρατάμε ότι έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε στον τρόπο που λειτουργούμε. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε ένα αργό pit stop. Όμως, σε ό,τι αφορά τον ίδιο τον αγώνα, αυτό δεν έκανε τη διαφορά», δήλωσε ο επικεφαλής της McLaren.

Ο Στέλα στάθηκε ιδιαίτερα στη στροφή 5. Παρότι προηγείται μεγάλη ευθεία, η προσέγγιση στο σημείο φρεναρίσματος γίνεται πάνω σε καμπύλη και η στενή είσοδος δυσκολεύει δύο οδηγούς να διεκδικήσουν τη στροφή δίπλα δίπλα.

«Όσο για τα προσπεράσματα, είναι κρίμα που είναι τόσο δύσκολα. Χρειάζεται πολύ, πάρα πολύ μεγάλη διαφορά στον χρόνο γύρου για να μπορέσεις να προσπεράσεις. Νομίζω ότι η Formula 1 θα πρέπει να εξετάσει αν απαιτούνται αλλαγές σε αυτή την πίστα, ώστε να δημιουργηθεί δυνατότητα προσπεράσματος. Αυτή τη στιγμή, η ευθεία μπορεί να είναι αρκετά μεγάλη, όμως δεν υπάρχει απολύτως κανένας τρόπος να μπουν δύο μονοθέσια μαζί στη στροφή 5. Άρα, ουσιαστικά, είναι αδύνατο να επιχειρήσεις προσπέρασμα. Κι αυτό είναι κρίμα, γιατί πιστεύω ότι, αν ήταν εφικτά τα προσπεράσματα σήμερα, ο Λάντο θα είχε ανακτήσει την πρωτοπορία, καθώς η διαφορά ρυθμού του ήταν σημαντική», πρόσθεσε.

Στην πίστα της Μαδρίτης έγιναν φέτος λιγότερα προσπεράσματα απ’ ότι στο Grand Prix Μονακό. Έτσι, το Grand Prix Ισπανίας έχει πλέον το στέμμα του αγώνα όπου η δυσκολία στο προσπέρασμα είναι στο τελικό στάδιο δυσκολίας.

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Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Ισπανίας.