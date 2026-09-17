Ο Φερνάντο Αλόνσο έχει μία τάση τον τελευταίο καιρό να πραγματοποιεί κάθε φορά βόλτες στο Πριγκιπάτο του Μονακό με διαφορετικό αυτοκίνητο.

Ένα σύντομο βίντεο από το Μονακό ήταν αρκετό για να στρέψει ξανά την προσοχή στη συλλογή αυτοκινήτων του Φερνάντο Αλόνσο. Ο δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 εθεάθη να οδηγεί μια Bugatti Veyron με ασυνήθιστο, γυαλιστερό φινίρισμα.

Πρόκειται για ένα νέο απόκτημά του Ισπανού, αν και ο ίδιος δεν έχει επιβεβαιώσει δημόσια την αγορά.

Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Μια Veyron με ιδιαίτερη ιστορία

Η περιγραφή του αυτοκινήτου ως απλής Grand Sport με χρωμιωμένη μεμβράνη φαίνεται να χάνει την πιο ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια. Ο δημιουργός του βίντεο το ταυτοποιεί ως μοναδική Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse με γυαλισμένα τμήματα αλουμινίου. Η όψη τους θυμίζει χρώμιο, όμως προηγούμενη παρουσίαση της συγκεκριμένης κατασκευής περιγράφει τη χρήση κατεργασμένου αλουμινίου ως αποτέλεσμα ειδικής παραγγελίας. Το αυτοκίνητο κατασκευάστηκε το 2015 και είχε τεθεί προς πώληση το 2024.

Η ακριβής έκδοση έχει σημασία και για τις επιδόσεις. Σύμφωνα με την Bugatti, η Grand Sport Vitesse διαθέτει τετραπλά υπερτροφοδοτούμενο W16 κινητήρα 8,0 λίτρων, απόδοσης 1.200 ίππων, και φτάνει τα 410 χλμ/ώρα με την οροφή τοποθετημένη. Η προγενέστερη Grand Sport αποδίδει 1.001 ίππους και έχει τελική ταχύτητα 407 χλμ/ώρα υπό τις ίδιες συνθήκες.

Η εμφάνιση στο Μονακό ήρθε λίγες ημέρες μετά το δύσκολο Grand Prix Ισπανίας, όπου ο Αλόνσο τερμάτισε 17ος και ο Λανς Στρολ εγκατέλειψε. Για την Aston Martin η σεζόν παραμένει δύσκολη. Στους δρόμους του Μονακό, πάντως, ο Αλόνσο βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της προσοχής.

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Ισπανίας.