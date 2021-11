LIVE TV: Η αποκάλυψη των VW ID.5 και ID.5 GTX

Δείτε live τη διπλή, διαδικτυακή πρεμιέρα των ηλεκτρικών SUV της Volkswagen

Η ώρα των αποκαλυπτηρίων για τα ID.5 και ID.5 GTX έφτασε, με τη Volkswagen να συστήνει σήμερα στον κόσμο τα πρώτα της ηλεκτρικά SUV coupé. Η πρεμιέρα θα είναι διαδικτυακή, ξεκινά στις 15.00 ώρα Ελλάδας και μπορείτε να την παρακολουθήσετε ακολουθώντας το παρακάτω link.

Το ολοκαίνουργιο E-SUV coupé της γερμανικής εταιρείας είναι κτισμένο στην ΜΕΒ, την πλατφόρμα που έχει εξελίξει το VW Group ειδικά για την ηλεκτροκίνηση. Το νέο ID.5 και η πιο σπορ έκδοσή του ID.5 GTX, εφοδιάζονται με δύο κινητήρες και ηλεκτρική τετρακίνηση ενώ σύμφωνα με τον κατασκευαστή, θα προσφέρουν -εκτός από το εντυπωσιακό τους design- «…μεγάλη αυτονομία και ό,τι πιο σύγχρονο σε επίπεδο software».



Soon you can explore the dynamic form of our #VWID5GTX !⚡️



Its flowing coupé design and its aerodynamic roofline exude pure elegance, while the low gravity centre of our powerful #EV ensures a strong hold on the road.



Don’t miss the world premiere on Nov 3rd! 🔥 pic.twitter.com/vR9rOx3dii