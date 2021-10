Νίκη και πρωτάθλημα για την Toyota στο WEC

H Toyota Gazoo Racing πήρε μια επιβλητική νίκη στις 6 Ώρες του Μπαχρέιν για το WEC, κατακτώντας μαθηματικά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ομάδων.

Η δράση για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής (WEC) συνεχίστηκε στην έρημο του Μπαχρέιν με τον πέμπτο αγώνα της σεζόν. Λόγω της πανδημίας της Covid-19, ο αγώνας διεξήχθη αντί αυτού στο Φούτζι της Ιαπωνίας, με ομάδες και πληρώματα να αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Η θερμοκρασία αέρα ξεπερνούσε τους 32 βαθμούς, ενώ το καυτό οδόστρωμα εκτόξευε στα ύψη τη φθορά των ελαστικών.

Όμως τίποτα από τα παραπάνω δεν εμπόδισε την Toyota Gazoo Racing από το να κάνει το 1-2 και να εξασφαλίσει το Πρωτάθλημα Ομάδων, με έναν αγώνα να απομένει για το τέλος της σεζόν. Οι Καμούι Κομπαγιάσι, Χοσέ Μαρία Λόπεζ και Μάικ Κόνγουεϊ στο #7 Toyota GR010 Hybrid Hypercar πανηγύρισαν τη νίκη και είναι μια ανάσα μακριά από το Πρωτάθλημα Κατασκευαστών. Το πλήρωμα κέρδισε στα ίσα τους teammate τους, Σεμπαστιέν Μπουέμι, Καζούκι Νακατζίμα και Μπρέντον Χάρτλεϊ στο #8 αγωνιστικό και η μάχη τους θα μεταφερθεί για την επόμενη εβδομάδα. Το βάθρο έκλεισε η ομάδα της Alpine με τους Αντρέ Νεγκράο, Ματιέ Βαξιβιέ και Νικολά Λαπιέρ στο #36 αγωνιστικό, να δίνουν μάχη αλλά η μεγαλύτερη φθορά και κατανάλωση καυσίμου τους στοίχισε.

The No.7 @TGR_WEC GR010 Hybrid Hypercar driven by @pechito37, @kamui_kobayashi and @Mikeconway26 took victory in the BAPCO 6 Hours of Bahrain this afternoon. In doing so trio extended their points advantage as they chase a second #WEC title.#6HBahrain pic.twitter.com/yGCDSyqjPW