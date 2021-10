Η Mercedes-Benz C-Class τώρα και plug-in υβριδική

Η νέα υβριδική C-Class θα προσφέρεται με σεντάν και στέισον αμαξώματα και θα έχει ηλεκτρική αυτονομία πάνω από 100 χλμ.

Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία της νέας γενιάς Mercedes-Benz C-Class, είναι πλέον δυνατή η παραγγελία των C 300 e και C 300 e Estate ως τα πρώτα plug-in υβριδικά μοντέλα. Το λανσάρισμα του σεντάν (Saloon) στην ευρωπαϊκή αγορά πραγματοποιείται άμεσα, ενώ το στέισον (Estate) θα φτάσει στις αντιπροσωπείες από τον Δεκέμβριο. Το σύστημα αερανάρτησης στο πίσω μέρος διατίθεται στάνταρ και στα δύο μοντέλα. Οι τιμές στη Γερμανία ξεκινούν από 56.168 € (C 300 e) και 57.9532 € (C 300 e Estate), αντίστοιχα. Τα υβριδικά μοντέλα plug-in diesel πρόκειται να ακολουθήσουν αργότερα.

Δεδομένου ότι η ηλεκτρική αυτονομία έχει αυξηθεί σε περισσότερα από 100 km, και ηλεκτρική ισχύς είναι 95 kW (129 hp), οι καθημερινές διαδρομές μπορούν ως επί το πλείστον να καλυφθούν σε πλήρως ηλεκτρική λειτουργία χωρίς τη χρήση κινητήρα εσωτερικής καύσης. Αυτός είνια ο τετρακύλινδρες Μ254 των δύο λίτρων που αποδίδει 204 ίππους.

Η έξυπνη στρατηγική λειτουργίας βασίζεται στη διαδρομή που έχει επιλέξει ο οδηγός και ενεργοποιεί τη λειτουργία ηλεκτρικής οδήγησης όπου κρίνει ότι αυτό είναι πιο κατάλληλο. Λαμβάνει υπόψη παράγοντες όπως δεδομένα πλοήγησης, τοπογραφία, όρια ταχύτητας και τις συνθήκες κυκλοφορίας για ολόκληρη την προγραμματισμένη διαδρομή. Ο οδηγός μπορεί επίσης να επιλέξει το ρυθμό ανάκτησης ενέργειας σε τρία στάδια από διακόπτες πίσω από το τιμόνι. Αυτό είναι δυνατό σε όλα τα προγράμματα οδήγησης εκτός από το SPORT. Στη λειτουργία οδήγησης D-, για παράδειγμα, ο οδηγός μπορεί να βιώσει την «αίσθηση ενός πεντάλ».

Η τοποθέτηση της μπαταρίας φέρνει πλεονεκτήματα σε καθημερινή βάση σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο: δεν υπάρχει πλέον σκαλοπάτι στο πορτμπαγκάζ, που είναι πλέον διαμπερές. Αυτή η βελτίωση είναι ιδιαίτερα αισθητή στο μοντέλο Estate: το μήκος του δαπέδου του χώρου αποσκευών έχει αυξηθεί κατά 63 mm στα 1043 mm. Σε σύγκριση με τον προκάτοχό του, ο όγκος του χώρου αποσκευών έχει αυξηθεί κατά 45 λίτρα στα 360 λίτρα και με τα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα το Estate μπορεί να φιλοξενήσει ακόμη και 1375 λίτρα (συν 40 λίτρα).