Μηχανικός της Aston Martin έτρεξε Μαραθώνιο με πλήρη εξάρτυση Formula 1

Ο Τζορτζ Κρόφορντ έτρεξε το Μαραθώνιο του Λονδίνου φορώντας ολόκληρη τη στολή του Λανς Στρολ.

Η κανονική δουλειά του Τζορτζ Κρόφορντ είναι μηχανικός λογισμικού (software engineer) στην ομάδα της Aston Martin στη Formula 1. Ο Βρετανός όμως έχει και άλλα ενδιαφέροντα και πριν από λίγες ημέρες προκάλεσε αίσθηση, όταν πήρε μέρος στο διάσημο Μαραθώνιο του Λονδίνου, ντυμένος ως οδηγός Formula 1.

Ο Κρόφορντ δεν φορούσε απλώς ένα κοστούμι. Φορούσε τον πλήρη εξοπλισμό που βάζει ο Λανς Στρολ για να τρέξει σε ένα GP. Δηλαδή, την αγωνιστική φόρμα, μαζί με παπούτσια και γάντια και τα πυρίμαχα εσώρουχα, όλα προδιαγραφών FIA. Εκτός αυτών, φόρεσε και το κράνος του Στρολ – όχι κάποιο αντίγραφο αλλά το ίδιο το κράνος που φορούσε ο Καναδός στα GP Βελγίου, Ολλανδίας και Ιταλίας.

Ο Βρετανός κάλυψε την απόσταση των 42 χιλιομέτρων σε χρόνο 3 ώρες και 58 λεπτά και κέρδισε μία θέση στο Βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες. Ωστόσο, η συμμετοχή του στο μαραθώνιο είχε φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς προσπαθούσε να συγκεντρώσει χρήματα για το ίδρυμα Mind που ασχολείται με την πνευματική υγεία.

Μετά το τέλος του μαραθωνίου, ο Κρόφορντ γιόρτασε τη συμμετοχή του με ένα «shoey», πίνοντας δηλαδή μέσα από του παπούτσι του – μια συνήθεια που έχει εισάγει στον αθλητισμό ο Ντάνιελ Ρικάρντο, που με αυτόν τον τρόπο πανηγυρίζει τα βάθρα του στην F1.

