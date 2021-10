Η συναρπαστική μάχη του Χάμιλτον με τον Πέρεζ (vid)

Οι οδηγοί των Mercedes-AMG Petronas και Red Bull Racing πάλεψαν ρόδα με ρόδα.

Μπορεί το Grand Prix της Τουρκίας να μην είχε τις ανατροπές και τις ανακατατάξεις που θα περίμενε κανείς για έναν αγώνα που διεξάγεται σε βρεγμένο οδόστρωμα, ωστόσο δεν έλειψαν από αυτό οι μάχες.

Και η συναρπαστικότερη, που συνάμα ήταν και καθοριστική για την πορεία του αγώνα, ήταν αυτή του 35ου γύρου με πρωταγωνιστές τους Λούις Χάμιλτον και Σέρτζιο Πέρεζ. Ο Μεξικανός ήταν στην τέταρτη θέση της κατάταξης και ο Βρετανός, που πραγματοποιούσε μία ξέφρενη πορεία αναρρίχησης έχοντας εκκινήσει μόλις ενδέκατος, τον καταδίωκε.

Καθοδόν για τη στροφή 12 της πίστας της Κωνσταντινούπολης, ο οδηγός της Mercedes-AMG Petronas φάνηκε να έχει το πάνω χέρι, όμως ο ομόλογός του στη Red Bull Racing δεν είχε πει την τελευταία του λέξη.

Πάλεψε με νύχια και με δόντια να κρατήσει τη θέση του και παρότι και στην ευθεία εκκίνησης-τερματισμού φαινόταν πως θα τη χάσει τη μάχη, κατάφερε να χωθεί στην πρώτη στροφή της πίστας μπροστά από τον επτά φορές παγκόσμιο πρωταθλητή.

Και έκτοτε, ο Χάμιλτον δεν κατάφερε να τον απειλήσει, τερματίζοντας τελικά πέμπτος, την ώρα που ο Πέρεζ επέστρεφε μετά από καιρό στο βάθρο. Δείτε την συναρπαστική τους μονομαχία, στο video που ακολουθεί…

Hamilton and Perez served up a treat with this mini battle 🍿#TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/jOTcurRWue