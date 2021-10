Η γκρίνια του Χάμιλτον για τα ελαστικά (vid)

Στην Τουρκία η κατάλληλη στιγμή για αλλαγή ελαστικών αποτέλεσε δύσκολη άσκηση

Ο Λούις Χάμιλτον ολοκλήρωσε το Grand Prix Τουρκίας στην πέμπτη θέση και με τον Μαξ Φερστάπεν δεύτερο, φεύγει από την Κωνσταντινούπολη και τον δέκατο-έκτο γύρο του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1, έχοντας χάσει τα ηνία στη βαθμολογία.

Συγκεκριμένα, ο 36χρονος είναι πλέον έξι πόντους πίσω από τον μεγάλο του αντίπαλο στο κυνήγι του φετινού τίτλου. Και προφανώς, δεν ήταν ικανοποιημένος, εστιάζοντας στην επιλογή της ομάδας του στον τομέα της στρατηγικής.

Ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής μπήκε για αλλαγή ελαστικών στον γύρο 50 (από τους 58), με αποτέλεσμα όχι μόνο να μη μπορεί να απειλήσει τον τέταρτο Σαρλ Λεκλέρκ (Ferrari) αλλά να απειληθεί από τους Πιερ Γκασλί (Scuderia AlphaTauri) και Λάντο Νόρις (McLaren).

Ήταν ενδεικτική η αντίδρασή του αμέσως μετά το pit stop, στη συνομιλία που είχε μέσω team radio με τον μηχανικό του, Πίτερ Μπόνινγκτον:

ΛΧ: Σε ποια θέση είμαι;

ΠΜ: Στην 5η.

ΛΧ: Δεν έπρεπε να μπω μέσα για αλλαγή. Έχω μετατοπίσεις στο πέλμα του ελαστικού. Σας το είπα!

📻 "We shouldn't have come in man"



With laps running out and running P5, Lewis Hamilton wonders about the wisdom of pitting for a new set of inters #TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/60FezdEXw7