Το πρώτο πρωτάθλημα του Μίχαελ Σουμάχερ με τη Ferrari (vids)

Ο Μίχαελ Σουμάχερ, σαν σήμερα 8 Οκτωβρίου, πριν από 21 ολόκληρα χρόνια πανηγύρισε τον πρώτο του παγκόσμιο τίτλο με τη Ferrari κάνοντας το όνειρό του πραγματικότητα.

Το 2000 έμελλε να είναι η χρυσή χρονιά της Ferrari, με τον Μίχαελ Σουμάχερ σε μια μοναδική εμφάνιση για τη Scuderia στο GP Ιαπωνίας να κατακτά τη νίκη και να ανακηρύσσεται παγκόσμιος Πρωταθλητής. Αυτό ήταν το 3ο πρωτάθλημα του Σουμάχερ στην καριέρα του και το πρώτο της Ferrari μετά το 1979 και τον Τζόντι Σέκτερ.

Ο αγώνας δεν είχε ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο για τον Γερμανό, ο οποίος έχασε την πρωτοπορία από τον μεγάλο αντίπαλό του, Μίκα Χάκινεν. Οι δυο τους ήταν μια κλάση πάνω από όλους τους υπόλοιπους οδηγούς, έχοντας εκπληκτικό ρυθμό.Όμως την καλύτερη στρατηγική και αποτελεσματικότητα την είχε η Ferrari, με την εξαιρετική της στρατηγική να φέρνει μπροστά τον Σούμι, που επικράτησε έναντι του Χάκινεν και πήρε το πρωτάθλημα με την 8η νίκη του εκείνη τη σεζόν.

Michael winning his first @F1 World Championship for @ScuderiaFerrari on 8/10/2000, in Suzuka #TeamMichael #KeepFighting @JeanTodt pic.twitter.com/uwvcIPwowU

Έτσι, ο Γερμανός έβαλε τέλος στη ξηρασία διάρκειας 21 χρόνων της Ferrari και έθεσε τα θεμέλια για μια κυριαρχία που θα διαρκούσε έως το 2004. Το όνειρο του Μίχαελ Σουμάχερ έγινε πραγματικότητα και έπειτα από τέσσερις ανεπιτυχείς προσπάθειες, κατέκτησε την κορυφή του κόσμου και άφησε ιστορία.

The first of world championships with @ScuderiaFerrari



Michael Schumacher started from pole and finished as the champion at Suzuka 20 years ago today#F1 @schumacher #KeepFightingMichael pic.twitter.com/eeV10yDt84