Συνεχίζουν Έβανς και Ροβάνπερα με την Toyota - Οζιέ και Λάπι θα μοιραστούν το 3ο Yaris

Η Toyota Gazoo Racing επισημοποίησε τα οδηγικά πληρώματά της για την αγωνιστική σεζόν του 2022 στο WRC, με τους Έβανς και Ροβάνπερα «βασικούς» ενώ Οζιέ και Λάπι θα μοιράζονται το τρίτο Yaris WRC.

H Toyota Gazoo Racing θα ξεκινήσει την υβριδική εποχή του WRC με ένα ελαφρώς διαφοροποιημένο lineup οδηγών. Οι Έλφιν Έβανς και Κάλε Ροβάνπερα θα συνεχίσουν με την ιαπωνική φίρμα και το 2022 και θα συμμετάσχουν σε όλους τους αγώνες. Αμφότεροι έχουν κατακτήσει δύο νίκες στη φετινή σεζόν και του το 2022 η ομάδα περιμένει και από τους δύο να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα. Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός πως όλοι οι οδηγοί της Toyota το 2022 θα έχουν κατακτήσει νίκη στο WRC, συνδυάζοντας τον παράγοντα ταχύτητα και εμπειρία.

Η ιαπωνική ομάδα θα δει τον Σεμπαστιέν Οζιέ να μειώνει την αγωνιστική του δραστηριότητα και θα αγωνίζεται σε συγκεκριμένα ράλι από το 2022. Ο Γάλλος, που κυνηγά το 8ο πρωτάθλημα της καριέρας του φέτος, θα δει τον επί χρόνια συνοδηγό του Ζουλιέν Ινγκρασιά να ολοκληρώνει την καριέρα του στο τέλος της φετινής σεζόν. Aντικαταστάτης του θα είναι ο Μπέντζαμιν Βεϊλάς, ο οποίος συνεργάζεται στενά με τον Οζιέ στις δοκιμές της ομάδας. Το τρίτο Yaris Rally1 θα το μοιραστεί με τον Εσαπέκα Λάπι. Ο Φινλανδός αγωνίστηκε στο Ράλι Φινλανδίας με ένα ιδιωτικό Toyota Yaris WRC και κατέκτησε την 4η θέση. Ο Λάπι φημολογούνταν εδώ και αρκετό καιρό πως ήταν στη λίστα της Toyota, με τη σημερινή ανακοίνωση να το επιβεβαιώνει.

Ο επικεφαλής της Toyota Gazoo Racing, Γιάρι-Μάτι Λάτβαλα είναι ιδιαίτερα χαρούμενος με το lineup της ομάδας του για την επόμενη σεζόν. «Ο Έλφιν είναι ένας άκρως σταθερός οδηγός που βοηθά πάντα την ομάδα να πάρει βαθμούς και όπως απέδειξε στο Ράλι Φινλανδίας, είναι ένας από τους ταχύτερους οδηγούς και άξιος διεκδικητής του Τίτλου. Φέτος έχουμε δει εξαιρετικές εμφανίσεις από τον Κάλε (Ροβάνπερα). Βελτιώνεται συνεχώς, κερδίζει εμπειρία και μελλοντικά θα παλέψει για το πρωτάθλημα. Ο Λάπι έχει αποδείξει στο παρελθόν πως μπορεί να κερδίσει με εμάς. Έχει μεγάλο κίνητρο. Είναι ο τέλειος οδηγός να μοιραστεί τη θέση με τον Οζιέ, να μας βοηθήσει στο πρωτάθλημα και να μάχεται επίσης για νίκες».

Μόλις δύο αγώνες απομένουν για το τέλος του φετινού πρωταθλήματος του WRC σε Ισπανία και Ιταλία.

Counting on proven winners for a new #WRC era



We're pleased to present our driver line-up for the 2022 season!



More: https://t.co/p1bnmQ9ea2#ToyotaGAZOORacing #PushingTheLimitsForBetter #TGRWRT2022 pic.twitter.com/5GLQfoOUVk