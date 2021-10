Και η Alpine στον «πόλεμο» των Hypercars στους αγώνες αντοχής

Σε μια φαντασμαγορική εκδήλωση στο Παρίσι, η Alpine ανακοίνωσε επίσημα πως θα μπει στο παιχνίδι των Hypercars το 2024, με αγωνιστικό πρόγραμμα δύο αυτοκινήτων για τις 24 Ώρες Λε Μαν.

Η Alpine προστίθεται στη λίστα των κατασκευαστών που θα αγωνιστούν με Hypercar στο WEC και τις 24 Ώρες Λε Μαν, με το πρόγραμμά της να ξεκινά το 2024. Ο Γάλλος κατασκευαστής επέλεξε την πλατφόρμα κανονισμών της LMDh, πράγμα που σημαίνει πως θα βασιστεί στο LMP2 σασί της Oreca.

Οι κανονισμοί της LMDh προϋποθέτουν επίσης τη χρήση ενός spec (κοινό για όλους) υβριδικού συστήματος, που δίνει ενέργεια στους πίσω τροχούς. Όπως ανακοίνωσε η Alpine, θα εξελίξει και θα κατασκευάσει έναν νέο κινητήρα στο εργοστάσιό της στο Βιρί Σαντιγιόν, στη Γαλλία. Επιπλέον, η ομάδα της Formula 1 από το Ένστον της Μ. Βρετανίας θα βοηθήσει στην αεροδυναμική εξέλιξη του Hypercar.

Στη σεζόν του 2021, η Alpine συμμετέχει στην κατηγορία Hypercar του WEC με ένα LMP1 της Oreca που έχει βασιστεί στους κανονισμούς προηγούμενης γενιάς. Το αγωνιστικό πήρε άδεια συμμετοχής για τη φετινή σεζόν στο WEC, όμως η πρόθεση της Alpine να κατασκευάσει δικό της Hypercar, θα παρατείνει τη συμμετοχή του LMP1 και για το 2022.

Ο Λοράν Ρόσι, πρόεδρος της Alpine Racing, δήλωσε για το πρόγραμμα Hypercar. «Το αγωνιστικό πρόγραμμα της Alpine δείχνει τις προθέσεις της μάρκας για τους αγώνες. Με την παράλληλη συμμετοχή στη Formula 1 και στους αγώνες αντοχής, η Alpine είναι ένα από τα ελάχιστα brand που θα αγωνίζεται στα κορυφαία πρωταθλήματα του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Έχουμε ως σκοπό να αντλήσουμε τα μέγιστα από τη Formula 1 και το WEC από τεχνικής και τεχνολογικής πλευράς ώστε να έχουμε πλεονέκτημα έναντι των αντιπάλων μας».

Η Alpine προστίθεται στη μεγάλη λίστα των κατασκευαστών που θα συμμετάσχουν στην κατηγορία Hypercar. Ήδη η Toyota και η Glickenhaus αγωνίζονται φέτος με τα δικά τους Hypercar, που έχουν κατασκευαστεί στο σετ κανονισμών LMH. Το 2022 θα δούμε την άφιξη της Peugeot και της ByKolles, ενώ το 2023 είναι η μεγάλη χρονιά-γιορτή για το μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Τη χρονιά που συμπληρώνονται 100 χρόνια από τον πρώτο αγώνα στο Λε Μαν, θα δούμε τις Ferrari, Audi, Porsche, BMW, Honda/Acura και Cadillac να εισέρχονται στην κατηγορία Hypercar. Το 2024 μαζί με την Alpine, πηγές του Gazzetta αναφέρουν πως και η Lamborghini θα εισέλθει στην κατηγορία. Πραγματικός πόλεμος.

Επίσης το 2024 θα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που η Peugeot θα τεθεί αντιμέτωπη με τη Renault (μέσω της Alpine) τόσο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα όσο και στις 24 Ώρες Λε Μαν, το σπουδαιότερο αγώνα στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Breaking news

@SignatechAlpine enters the #LMDh class in 2024!

After a podium finish in the @24hoursoflemans on its return to the #Hypercar category, Alpine confirms the extension of its endurance programme.@FIAWEC #WEC #LEMANS24



Learn more https://t.co/OyFHbD2Tbw pic.twitter.com/yvKkmPvPqH