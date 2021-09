Οι Yamaha, Honda, KTM και Piaggio επενδύουν στις εναλλάξιμες μπαταρίες

Οι τέσσερις μεγάλοι κατασκευαστές σχημάτισαν κοινοπραξία που θα εδραιώσει τη χρήση εναλλάξιμων μπαταριών σε μοτοσικλέτες και ελαφρά οχήματα.

Οι YAMAHA Motor Co., Ltd., HONDA Motor Co., Ltd., KTM F&E GmbH και ο όμιλος PIAGGIO (PIA.MI) υπέγραψαν επίσημα τη συμφωνία για τη δημιουργία της Swappable Batteries Motorcycle Consortium (SBMC). Τα ιδρυτικά μέλη της Κοινοπραξίας πιστεύουν ότι η διαθεσιμότητα ενός κοινά ανεπτυγμένου συστήματος ανταλλαγής μπαταριών είναι το κλειδί για την ανάπτυξη ηλεκτροκινητικότητας χαμηλής τάσης, για χρήση σε μοτοποδήλατα, σκούτερ, μοτοσικλέτες, τρίκυκλα και τετράκυκλα.

Ο βασικός στόχος της Κοινοπραξίας είναι να βρει λύσεις στις ανησυχίες που μπορεί να έχουν οι πελάτες σχετικά με το μέλλον της ηλεκτροκίνησης, όπως η εμβέλεια, ο χρόνος φόρτισης, η υποδομή και το κόστος. Αυτό θα συμβεί μες την επίτευξη τεσσάρων βασικών στόχων:

1. Ανάπτυξη κοινών τεχνικών προδιαγραφών για τα συστήματα εναλλάξιμων μπαταριών.

2. Επιβεβαίωση της κοινής χρήσης των συστημάτων μπαταριών.

3. Καθιέρωση και προώθηση των κοινών προδιαγραφών της Κοινοπραξίας ως πρότυπο στους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς τυποποίησης.

4. Επέκταση της χρήσης των κοινών προδιαγραφών της Κοινοπραξίας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σε στενή συνεργασία με ενδιαφερόμενα μέρη και εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς τυποποίησης, τα ιδρυτικά μέλη της Κοινοπραξίας θα συμμετέχουν στη δημιουργία διεθνών τεχνικών προτύπων. Με αυτήν την Κοινοπραξία, η YAMAHA, η HONDA, η KTM και η PIAGGIO στοχεύουν στη συμμετοχή των φορέων λήψης αποφάσεων για την ανάπτυξη υποδομών φόρτισης για την προώθηση της χρήσης των ελαφρών ηλεκτρικών οχημάτων.