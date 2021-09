GP Ολλανδίας FP3: «Πετάει» ο Φερστάπεν στο Ζάντβορτ

O Μαξ Φερστάπεν ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών του GP Ολλανδίας, διαλύοντας τα χρονόμετρα στην πίστα του Ζάντβορτ.

Με έναν εντυπωσιακό χρόνο ο οδηγός της Red Bull Racing Μαξ Φερστάπεν έλαμψε στο FP3 του GP Ολλανδίας, παίρνοντας την 1η θέση, μισό δευτερόλεπτο μπροστά από τις δύο Mercedes. Η τελευταία περίοδος ελεύθερων δοκιμών, είχε τα απρόοπτά της, με την κόκκινη σημαία να είναι και πάλι παράγοντας που επηρέασε τη διεξαγωγή της.

Ο Κάρλος Σάινθ με τη Ferrari, λίγο πριν το μέσον της περιόδου έχασε το πίσω μέρος του μονοθεσίου κατά την είσοδο στη στροφή 3 και προσέκρουσε στις προστατευτικές μπαριέρες. Η SF21 διαλύθηκε ως αποτέλεσμα και οι μηχανικοί της Scuderia έχουν πολλή δουλειά να κάνουν για να επιδιορθώσουν το μονοθέσιο του Ισπανού για τις κατατακτήριες.

Carlos Sainz loses the rear and hits the wall on the entry to Turn 3



Thankfully he is okay and gets out of his car. We are now under a red flag whilst we wait for the track to be cleared