Θετικός στον κορωνοϊό ο Ράικονεν, χάνει το GP Ολλανδίας - Στη θέση του ο Κούμπιτσα

Ο Κίμι Ράικονεν δεν θα αγωνιστεί στο GP Ολλανδίας, καθώς βρέθηκε θετικός στον κορωνοϊό και θα τον αντικαταστήσει ο Ρόμπερτ Κουμπίτσα.

Το GP Ολλανδίας πήρε μια πολύ διαφορετική τροπή για την Alfa Romeo, καθώς ο Κίμι Ράικονεν δεν θα αγωνιστεί στο υπόλοιπο τριήμερο, έπειτα από θετικό τεστ της Covid-19. H επιβεβαίωση ήρθε το πρωί του Σαββάτου, λίγες ώρες πριν το FP3.

Σύμφωνα με την Alfa Romeo, o Ράικονεν δεν εμφανίζει κανένα σύμπτωμα και έχει αρκετά καλή διάθεση. Ο Φινλανδός αμέσως τέθηκε σε απομόνωση στο ξενοδοχείο που διαμένει. Η ανακοίνωση της FIA αναφέρει πως οι προβλεπόμενες διαδικασίες θα διασφαλίσουν πως δεν θα υπάρξουν επιπλέον επιπτώσεις στο GP Ολλανδίας.

Στη θέση του Ράικονεν θα αγωνιστεί ο αναπληρωματικός οδηγός της ομάδας, Ρόμπερτ Κούμπιτσα. O τελευταίος αγώνας του Πολωνού ήταν το GP Άμπου Ντάμπι το 2019 όταν αγωνιζόταν για τη Williams. Ο Κουμπίτσα αγωνίστηκε στις 24 Ώρες Λε Μαν με την WRT, με το αγωνιστικό που μοιραζόταν με τους Γίφε Γέϊ και Λουί Ντέλετραζ να εγκαταλείπει τον αγώνα στον τελευταίο γύρο από την 1η θέση στην κατηγορία LMP2.

To FP3 του GP Ολλανδίας είναι προγραμματισμένο για τις 13:00 ώρα Ελλάδος. Μην χάσετε το LIVE του Gazzetta για τις κατατακτήριες δοκιμές στις 15:40.

