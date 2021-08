Οι νικητές και οι χαμένοι του αγώνα-φάρσα στο Βέλγιο

To GP Βελγίου αποτέλεσε τον μικρότερο αγώνα στην ιστορία της Formula 1, με ορισμένους να βγαίνουν κερδισμένοι και άλλοι να είναι χαμένοι.

Το GP Βελγίου του 2021 αποτέλεσε αγώνα-φιάσκο, με τις καιρικές συνθήκες να μην επιτρέπουν τη διεξαγωγή του. Όμως η Διεύθυνση Αγώνα κατάφερε να βγάλει τα μονοθέσια για δύο γύρους πίσω από το αυτοκίνητο ασφαλείας, κάτι το οποίο επέτρεψε την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων. Οι 10 πρώτοι πήραν μισούς βαθμούς, ενώ αρκετοί οδηγοί εναντιώθηκαν στην απόφαση αυτή.

Με τον αγώνα ουσιαστικά να μην αρχίζει ποτέ και 10 οδηγούς να παίρνουν βαθμούς, βρήκε κάποιους κερδισμένους και άλλους χαμένους.

Οι κερδισμένοι

Μαξ Φερστάπεν: Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull πήρε μια εντυπωσιακή pole position το Σάββατο και με μηδαμινή προσπάθεια την Κυριακή έφτασε στις 6 νίκες στο 2021. Στο πρωτάθλημα η διαφορά μειώθηκε δίχως να ιδρώσει κάτι το οποίο δεν μπορούσε να του εγγυηθεί κανείς εάν διεξαγόταν ο αγώνας. Επιπλέον και πολύ σημαντικό, δεν έβαλε χιλιόμετρα στην κινητήρια μονάδα του η οποία είναι η τελευταία διαθέσιμη προτού δεχθεί ποινές.

Williams: Η ομάδα του Γκρόουβ είχε ένα απρόσμενο αγωνιστικό τριήμερο στο Σπα. Ερχόμενη από το καλύτερο αποτέλεσμα μετά από 3 χρόνια, η βρετανική ομάδα δεν περίμενε το τι θα συμβεί την Κυριακή. Η εκπληκτική απόδοση του Τζορτζ Ράσελ το Σάββατο τον έφερε στη 2η θέση και εν τέλει στο βάθρο. Από την άλλη ο Νικολάς Λατίφι εκμεταλλεύτηκε τις ποινές των Λάντο Νόρις και Βάλτερι Μπότας και σε συνδυασμό με την έξοδο του Σέρτζιο Πέρεζ βρέθηκε για δεύτερο σερί αγώνα στους βαθμούς. Αποτέλεσμα 10 βαθμοί και πλέον έφτασε τους 18 η διαφορά από την άμεση ανταγωνίστρια Alfa Romeo.

Ντάνιελ Ρικάρντο: Ο Αυστραλός ξεκίνησε με έναν πολύ δυνατό τρόπο το δεύτερο μισό της σεζόν. Το Σάββατο είχε το καλύτερο αποτέλεσμά του σε κατατακτήριες δοκιμές και με τον αγώνα να ολοκληρώνεται με τον τρόπο που γνωρίζουμε, του έδωσε την 4η θέση και πολύτιμους βαθμούς στη McLaren για τη μάχη στο πρωτάθλημα κατασκευαστών με τη Ferrari.

Οι χαμένοι

Λιούις Χάμιλτον: Ο 7 φορές παγκόσμιος Πρωταθλητής πήρε μόλις 7,5 βαθμούς την Κυριακή στον αγώνα και είδε τη διαφορά από τον Μαξ Φερστάπεν να ψαλιδίζεται. Προφανώς ο Χάμιλτον θα ήθελε όσο τίποτα να μην ολοκληρωθεί ποτέ ο αγώνας, καθώς οδεύει στον επόμενο αγώνα στην έδρα του Μαξ Φερστάπεν έχοντας χάσει το μομέντουμ. Το λάθος του στη στροφή 1 στην τελευταία προσπάθειά του στο Q3 ενδεχομένως να του κόστισε την 100η νίκη. Εάν ερχόταν όμως, δύσκολα θα τον βλέπαμε να την πανηγυρίζει.

Ferrari: Η Scuderia έπειτα από το βάθρο του Κάρλος Σάινθ στην Ουγγαρία βρίσκονταν στην 3η θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών. Τα δύο της μονοθέσια δεν είχαν καλό ρυθμό στις βρόχινες συνθήκες του Σαββάτου και δεν προκρίθηκαν στο Q3. Παρά το γεγονός πως οι ανακατατάξεις έφεραν τους Σάρλ Λεκλέρ και Κάρλος Σάινθ στους βαθμούς, η Ferrari έχασε έδαφος από τη McLaren στο πρωτάθλημα. Μπορεί οι βαθμοί να είναι λίγοι, αλλά ο κάθε πόντος μετράει σε μια τόσο αμφίρροπη σεζόν.

Λάντο Νόρις: Ο Βρετανός σίγουρα καταριέται τη στιγμή που είχε έξοδο στο Q3 του Σαββάτου. Η σύγκρουση που είχε με τις μπαριέρες του απέφεραν 5 θέσεις ποινής στην εκκίνηση, φέρνοντας τον μακριά από τους βαθμούς. Όμως τόσο στο Q1 αλλά και στο Q2 είχε ολοκληρώσει στην 1η θέση και γνώριζε πως δίχως την έξοδο θα μπορούσε να παλέψει για την pole position και γιατί όχι να ήταν εκείνος που θα έπαιρνε εν τέλει τη νίκη.

Σέρτζιο Πέρεζ: Ο Μεξικανός με το λάθος του στον αναγνωριστικό γύρο κόστισε αρκετούς βαθμούς στη Red Bull Racing για το πρωτάθλημα κατασκευαστών. Ο Μεξικανός θα τερμάτιζε στην 7η θέση και θα έδινε 3 βαθμούς στην ομάδα του, οπότε η διαφορά με την Mercedes θα ήταν μικρότερη.

It rained and rained at Spa



Alfa Romeo: Η Alfa Romeo μαζί με τη Haas ήταν η μοναδικές ομάδες που δεν πήραν βαθμούς στο GP Βελγίου. Όμως το γεγονός πως καταμετρήθηκαν τα αποτελέσματα και απονεμήθηκαν βαθμοί, ήταν το χειρότερο δυνατό σενάριο για την Alfa Romeo, η οποία είδε τη Williams να σκαρφαλώνει στους 20 βαθμούς και η ίδια να μένει με 3. Η ανακοίνωσή της κατακρίνοντας τη διαχείριση του GP Βελγίου, μόνο τυχαία δεν ήταν, με το υπόλοιπο της σεζόν να αναμένεται δύσκολο για την ομάδα με έδρα το Χίλβιλ.

