Όταν ο Μάρκεθ συνάντησε τον Γκουαρδιόλα (pics & vid)

O παγκόσμιος πρωταθλητής του MotoGP Μάρκ Μάρκεθ επισκέφθηκε το προπονητικό κέντρο της Μάντσεστερ Σίτι και συναντήθηκε με τον Πεπ Γκουαρδιόλα.

Λίγες ώρες προτού η δράση στην πίστα του Σίλβερστον για το GP Μ. Βρετανίας ξεκινήσει, ο Μάρκ Μάρκεθ, μαζί με τον αδερφό του Άλεξ, επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις της Μάντσεστερ Σίτι στο Etihad Campus. Το πνεύμα τόσο των Πρωταθλητών Αγγλίας όσο και των αδερφών Μάρκεθ είναι επικεντρωμένο στις επιτυχίες και στο πάθος για τη νίκη.

Lk who's just arrived at the @ManCity Football Academy!



Stay tuned to find out what @marcmarquez93 is doing there today! pic.twitter.com/hY224RIxzk — MotoGP (@MotoGP) August 25, 2021

Οι αναβάτες της Repsol και LCR Honda συναντήθηκαν με τον συμπατριώτη τους και προπονητή της Μάντσεστερ Σίτι, Πεπ Γκουαρντιόλα, ενώ παρακολούθησαν αργότερα την προπόνηση των Πρωταθλητών Αγγλίας.

«Είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε εδώ τον Μάρκ Μάρκεθ και κατέφτασε τη μέρα όπου ο ήλιος λάμπει, ενώ συνήθως επικρατεί έντονη συννεφιά», δήλωσε ο Γκουαρδιόλα. «Είναι ωραίο να συναντάς έναν παγκόσμιο Πρωταθλητή σαν αυτόν, ήταν μεγάλη μας χαρά που μας επισκέφθηκε και μοιραστήκαμε όμορφες στιγμές. Είναι μεγάλη τιμή. Εμείς παίζουμε με μια μπάλα, αυτός με μια μοτοσικλέτα. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα, αλλά αν θέλεις να κερδίσεις πρέπει να ανεβάσεις το επίπεδό σου και να έχεις το σωστό σκεπτικό. Μπορεί να έχει τραυματιστεί τώρα, όμως θα κάνει πολύ κόσμο που αγαπά το σπορ χαρούμενο στο μέλλον».

Not a bad way to spend a Wednesday afternoon, right @marcmarquez93 @alexmarquez73?



The Marquez brothers had a blast at @ManCity headquarters as well as meeting the players and manager @PepTeam #MotoGP pic.twitter.com/TCOm60S8Bc — MotoGP (@MotoGP) August 25, 2021

Επιπλέον ο Γκουαρντιόλα αποκάλυψε πότε συναντήθηκαν για πρώτη φορά. «Νομίζω το 2011 στον τελικό του Champions League στη Βαρκελώνη γνωριστήκαμε για πρώτη φορά. Χάρηκα πολύ που μας επισκέφθηκε, είναι μεγάλο κομπλιμέντο για εμάς».

Ο Μάρκεθ δήλωσε από τη μεριά του. «Νιώθω χαρούμενος που είδα την προπόνηση της Μάντσεστερ Σίτι από κοντά. Ήταν εντυπωσιακό να βλέπω τον Πεπ να προπονεί τους παίκτες του. Ως οπαδός του ποδοσφαίρου ήταν άκρως απολαυστικό. Ο Πεπ είναι ένας εκ των ανθρώπων που προσπαθείς να αναλύσεις, να μάθεις γι’αυτόν, τον τρόπο που μιλά, τον τρόπο που προπονεί. Ο τρόπος που το κάνει είναι εντυπωσιακός. Είχαμε μια πολύ ωραία συζήτηση. Το πάθος είναι το πιο σημαντικό πράγμα και μπορούμε να μοιραστούμε πολλές καταστάσεις όπως εμπειρία, πίεση και όλα όσα περιλαμβάνονται στον πρωταθλητισμό. Ήταν πολύ ενδιαφέρον να ακούσω και να καταλάβω πώς τα διαχειρίζεται όλα αυτά».

Ο Μάρκεθ ετοιμάζεται τώρα για το GP Μ. Βρετανίας στην πίστα του Σίλβερστον. Έπειτα από 11 αγώνες φέτος, ο Ισπανός είναι στην 11η θέση της βαθμολογίας με 59 βαθμούς.