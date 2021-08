24 Ώρες Λε Μαν: Το χάος συνεχίστηκε αλλά η Toyota παραμένει στην κορυφή

Το δράμα στις 24H του Λε Μαν συνεχίστηκε, με τη νύχτα να φέρνει μαζί της ανατροπές και εγκαταλείψεις, όμως τίποτα δεν σταματά προς ώρας τη Toyota.

Έπειτα από 4 δραματικές πρώτες ώρες, η δράση στις 24 Ώρες του Λε Μαν ακολούθησε ανάλογα μονοπάτια, με τα ατυχήματα να ακολουθούν το ένα το άλλο. Μέσα στο διάστημα αυτό, είδαμε δύο φορές την επέμβαση των αυτοκινήτων ασφαλείας και μία φορά τη διαδικασία της Full Course Yellow, με τα αγωνιστικά να περιορίζονται στα 80 χλμ/ώρα στην πίστα.

Η βροχή επέστρεψε και πάλι την 6η ώρα του αγώνα και ανακάτεψε κατά πολύ την τράπουλα. Καθώς το πέπλο της νύκτας αγκάλιαζε την πίστα, η ορατότητα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη και βροχή έκανε τα πράγματα χειρότερα. Ως αποτέλεσμα είχαμε πολλαπλές επαφές, σε διάφορα σημεία της πίστας.

Δύο από τα τρία αγωνιστικά της United Autosport είχαν επαφή στη στροφή 3, όταν το #23 έχασε τον έλεγχο και έπεσε πάνω στο #32 με πολλά χιλιόμετρα. Στις στροφές Πόρσε, το #29 της Racing Team Netherlands έχασε τον έλεγχο και κόλλησε στην αμμοπαγίδα. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα το #26 της G-Drive προσπάθησε να περάσει το #1 της Richard Mille, αλλά έχασε τον έλεγχο πατώντας στο βρεγμένο και τα δύο αγωνιστικά είχαν επαφή. Το #1 έμεινε στη μέση της πίστας μη μπορώντας να «κουμπώσει» ταχύτητα και το #74 της Eurasia δεν πρόλαβε να το αποφύγει και προσέκρουσε πάνω του.

Από τα παραπάνω αγωνιστικά, το #32 της United Autosport και το #1 της Richard Mille εγκατέλειψαν τον αγώνα με τα τρία αυτοκίνητα ασφαλείας να κάνουν την εμφάνισή τους.

Κατά τη διάρκεια της 7ης ώρας, η #56 Porsche της Team Project 1 έχασε τον έλεγχο στο πρώτο σικέιν της Μουλσάν και προσέκρουσε στις μπαριέρες και στα προστατευτικά ελαστικά. Επειδή το σημείο ήταν επικίνδυνο, βγήκαν και πάλι τα αυτοκίνητα ασφαλείας, με το #56 να εγκαταλείπει.

Η τελευταία εγκατάλειψη ήρθε στην αρχή της 8ης ώρας, όταν το #47 της Cetillar Corse, ενώ μαχόταν για την 1η θέση στην κατηγορία GTE-Am, έχασε τον έλεγχο στη στροφή Τέρτε Ρουζ και έσπασε την πίσω αριστερή ανάρτηση. Ακριβώς με την ολοκλήρωση 8 ωρών, το #25 της G-Drive Racing έχασε τον έλεγχο στη στροφή 1 και προσέκρουσε στις μπαριέρες.

Μεγάλες ανατροπές στις κατηγορίες πρωτοτύπων

Στην κατηγορία Hypercar, τα δύο Toyota GR010 Hybrid #7 και #8 συνεχίζουν δίχως προβλήματα στις θέσεις 1 και 2. Όμως οι Slow Zones και τα αυτοκίνητα ασφαλείας έχουν ανοίξει τη μεταξύ τους διαφορά, η οποία αλλάζει ανάλογα τις συνθήκες. Το #7 των Καμούι Κομπαγιάσι, Μάικ Κόνγουεϊ και Χοσέ Μαρία Λόπεζ προηγείται του #8 των Σεμπαστιέν Μπουέμι, Μπρέντον Χάρτλεϊ και Καζούκι Νακατζίμα κατά δευτερόλεπτα.

Η μάχη για την 3η θέση στην κατηγορία και συνολικά στον αγώνα κρατά καλά, με το δράμα να συνεχίζεται. To #36 αγωνιστικό της Alpine είχε έξοδο κολλώντας στην αμμοπαγίδα στην 8η ώρα, χάνοντας πολλές θέσεις στην κατάταξη.

Έτσι, το #708 Glickenhaus βρίσκεται στην 3η θέση της κατάταξης έχοντας ανακάμψει και προσπαθεί να ανοίξει τη διαφορά από τα LMP2 όσο περισσότερο γίνεται. Το #36 έχει πέσει στην 5η θέση γενικής και βρίσκεται 1 λεπτό πίσω από το #708 και κυνηγά την επιστροφή στο βάθρο. Η διαφορά πλέον από τα Toyota είναι 2 γύροι. Το #709 Glickenhaus δεν έχει δυνατό ρυθμό, όμως συνεχίζει δίχως προβλήματα τον αγώνα στην τελευταία θέση στην κατηγορία και γενικής.

Στην LMP2 είχαμε ολική ανατροπή στην κατάταξη, με τις Team WRT, United Autosport και Panis Racing να ξεχωρίζουν μέσα στο χάος και τα αυτοκίνητα ασφαλείας.

Όμως η Team WRT έχει τα ηνία προς ώρας έχοντας το 1-2 στον αγώνα. Το #31 Oreca 07 έχει διαφορά 40 δευτερολέπτων από το #41, με τα δύο αγωνιστικά να δίνουν μάχη ρόδα με ρόδα. Η United Autosport έχασε έδαφος στην τελευταία Slow Zone και πλέον το μοναδικό αγωνιστικό που απομένει, το #22, είναι 40 δευτερόλεπτα μακριά. Το #65 της Panis Racing είναι στην 4η θέση, με το #28 της Jota να κλείνει την πρώτη 5άδα σχεδόν ένα λεπτό πίσω.

Τρομερές μάχες στις GTE

Στην GTE-Pro είχαμε τεράστιες μονομαχίες, τόσο εντός πίστας, αλλά και στα pit. Η κυριαρχία της Ferrari αμφισβητείται, με τις Corvette Racing και Porsche να προσπαθούν με διαφορετική στρατηγική σε διαφορετικά σημεία του αγώνα να πάρουν τα ηνία. Όμως οι διαφορετικές στρατηγικές έφερναν τα αγωνιστικά σε διαφορετικές θέσεις στην πίστα και τα αυτοκίνητα ασφαλείας άλλαζαν τις διαφορές.

H Ferrari 488 GTE #51 των Αλεσάντρο Πιερ Γκουίντι, Τζέιμς Καλάντο και Κόμε Λέντογκαρ προηγούνται κατά δευτ. της #63 Corvette C8.R των Αντόνιο Γκαρσία, Τζόρνταν Τέιλορ και Νίκι Κάτσμπουργκ. Στην 3η θέση είναι η #51 Ferrari 488 GTE, ενώ οι δύο εργοστασιακές Porsche ακολουθούν, με τη #92 911 RSR να αντιμετωπίζει προβλήματα στο τελευταίο της stint. Κατά τις 4 ώρες, είδαμε εντυπωσιακές μονομαχίες ανάμεσα στους τρεις κατασκευαστές, με τα προσπεράσματα να είναι απανωτά.

Οι δύο ιδιωτικές Porsche που συμμετέχουν στον αγώνα (Hub Auto και Weathertech Racing) έχασαν σημαντικό έδαφος, ενώ την ίδια μοίρα είχε η #64 Corvette.

Στην GTE-Am, η #83 Ferrari της AF-Corse έχει προβάδισμα μισού λεπτού από τη #80 Ferrari της Iron Lynx, με τα δύο αγωνιστικά να αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα, έχοντας εξόδους. Όμως ήταν λιγότερα των αντιπάλων τους, καθώς η #33 Aston Martin Vantage της TF Sport που βρίσκεται στην 3η θέση 1 λεπτό μακριά από το #80 είχε κλατάρισμα στο πίσω αριστερά ελαστικό.

Κατάταξη ανά κατηγορία μετά από 8 Ώρες