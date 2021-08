24 Ώρες Λε Μαν: Η Toyota προηγείται έπειτα από 4 δραματικές ώρες (vid)

Οι πρώτες 4 ώρες αποδείχθηκαν άκρως εντυπωσιακές και απαιτητικές για τους οδηγούς με τη Toyota να προηγείται προς ώρας στις 24 Ώρες του Λε Μαν.

Ο αγώνας ξεκίνησε πίσω από το αυτοκίνητο ασφαλείας, καθώς η βροχή που ξεκίνησε μισή ώρα πριν την έναρξη είχε πολύ μεγάλη ένταση και για λόγους ασφαλείας αποφασίστηκε από τον διευθυντή αγώνα μια προσέγγιση που δεν θα έθετε σε κίνδυνο τους οδηγούς. Όμως αρκετοί πιάστηκαν ανέτοιμοι στις βρόχινες συνθήκες και είχαν εξόδους ή επαφές.

Ως αποτέλεσμα η κατάταξη άλλαζε συνεχώς, με αρκετές ομάδες να επιλέγουν λάθος ελαστικά και να χάνουν πολύτιμο έδαφος. Η βροχή έκανε την εμφάνισή της και πάλι στην τρίτη ώρα. Μπορεί η διάρκειά της να ήταν μικρή, όμως αρκετά αγωνιστικά είχαν εξόδους, συμπεριλαμβανομένου του πρωτοπόρου στην LMP2 κατηγορία.

Στην τέταρτη ώρα είχαμε την πρώτη εγκατάλειψη με τη #98 Aston Martin να χάνει τον έλεγχο στη στροφή «Ινδιανάπολις» και διαλύθηκε στα προστατευτικά ελαστικά. Ο Μάρκος Γκόμες που ήταν στο τιμόνι βγήκε ανέπαφος από το αγωνιστικό.

