H Tesla θα κατασκευάσει ανδροειδές με την ονομασία Tesla Bot (pics & vid)

Σε πρώτη φάση δεν θα μπορεί να οδηγήσει Tesla το πρώτο ρομπότ του Έλον Μασκ, θα μπορεί όμως να κάνει βαριές και ριψοκίνδυνες δουλειές για εμάς.

Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί το μεγάλο στοίχημα για το μέλλον της λειτουργίας των «έξυπνων» μηχανών και η Tesla αποκάλυψε όλες τις καινοτομίες που έχει δημιουργήσει στην online εκδήλωση Tesla Ai.

Όπως έχουμε γράψει και στο παρελθόν, τα αυτοκίνητα θα είναι τα πρώτα πραγματικά ρομπότ ευρείας χρήσεως, καθώς στο μέλλον θα μπορούν να κινούνται μόνα τους. Γι' αυτό, απαιτούνται νέες εξελίξεις σε κυκλώματα και λογισμικό που θα υποστηρίζουν τεράστιες υπολογιστικές ταχύτητες, απαραίτητες για να τρέχουν προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης.

Στο πλαίσιο αυτό, η Tesla παρουσίασε όλες τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν στα οχήματά της και κυρίως στο σύστημα αυτόνομης κίνησης Autopilot που τα συνοδεύει, αλλά όχι μόνο.

Το επόμενο βήμα της αμερικανικής αυτοκινητοβιομηχανίας δεν θα είναι τετράτροχο, αλλά... δίποδο και η αρχική του ονομασία θα είναι Tesla Bot. Αυτό τουλάχιστον μας διαβεβαίωσε ο διαβόητος CEO της Tesla, ο Έλον Μασκ, που κράτησε για τον εαυτό του το προνόμιο της παρουσίασης της νέας δραστηριότητας της εταιρείας του, κατά τη διάρκεια της Ai Day.

