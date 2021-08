MotoGP Στυρίας FP1: Ξεκίνησε ζεστός ο Νακαγκάμι (vid)

O Τακάκι Νακαγκάμι ήταν ο ταχύτερος στην πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών του GP Στυρίας στο Red Bull Ring, με 9 αναβάτες να βρίσκονται στο ίδιο δευτερόλεπτο.

Το MotoGP επέστρεψε στην αγωνιστική δράση, με τους αναβάτες να ξεχύνονται στην πίστα για το FP1 του GP Στυρίας στο Red Bull Ring, στο οποίο κυριάρχησε ο Τακάκι Νακαγκάμι. Οι συνθήκες αέρα και πίστας ήταν οι ιδανικές στα βουνά της Αυστρίας και επέτρεψαν την ομαλή διεξαγωγή της εναρκτήριας διαδικασίας του αγωνιστικού τριημέρου.

Ο Νακαγκάμι με τη Honda σημείωσε χρόνο 1:23.805 και πήρε την 1η θέση στο FP1 στο τέλος του 45λέπτου. Η προσπάθειά του ήταν αρκετή ώστε να αφήσει στη 2η θέση τον Ζοάν Μιρ με τη Suzuki για 0,076 δευτ. Ο πρωταθλητής είχε εξαιρετική ταχύτητα στο πρωινό σκέλος, όμως δεν κατάφερε να αντισταθεί στον Ιάπωνα της LCR. O Αλέις Εσπαργκαρό με την Aprilia έκανε μια εξαιρετική εμφάνιση με την 3η θέση στη διαδικασία, δείχνοντας πως η μοτοσικλέτα του βολεύεται και στο Red Bull Ring.

O Άλεξ Ρινς έφερε τη δεύτερη Suzuki στην πρώτη 5άδα γράφοντας το 1:24.221, επίσης στο τέλος της διαδικασίας. Οι δύο εργοστασιακές μοτοσικλέτες της Honda ακολούθησαν, με τον Πολ Εσπαργκαρό να είναι ταχύτερος του Μάρκ Μάρκεθ για 0,2 δευτ. έχοντας ένα θετικό ξεκίνημα στο αγωνιστικό τριήμερο.

Οι δύο εργοστασιακές Yamaha ακολούθησαν στην κατάταξη, με τους Μάβερικ Βινιάλες και Φάμπιο Κουαρταραρό να μην πιέζουν στα τελευταία λεπτά. Ο Βινιάλες έγραψε τον ταχύτερο χρόνο στο 1:24.492. Ο Ζοάν Ζαρκό ήταν ο ταχύτερος αναβάτης της Ducati στην 9η θέση και ο τελευταίος στο ίδιο δευτερόλεπτο με τον Νακαγκάμι. Ο Τζακ Μίλερ με την εργοστασιακή GP21 έκλεισε την πρώτη 10άδα.

Ο Ντάνι Πεδρόσα επέστρεψε στην αγωνιστική δράση για αυτό το τριήμερο, γράφοντας τον 11ο ταχύτερο χρόνο στο FP1 όντας η ταχύτερη KTM. O Πέκο Μπανάια ήταν πίσω του στη 12η θέση, μπροστά από τους Άλεξ Μάρκεθ και Λούκα Μαρίνι.

Ο Μιγκέλ Ολιβέιρα ήταν μόλις στη 15η θέση, όμως είχε άσχημη πτώση στην έξοδο της στροφής 3. Ο Πορτογάλος επέστρεψε στο γκαράζ της ομάδας του στο μέσον της διαδικασίας, όμως επέλεξε να μην ξαναβγεί στην πίστα.

