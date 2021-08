O Ράσελ σε δοκιμές με τη Mercedes και τα ελαστικά του 2022

Ο Τζόρτζ Ράσελ δοκιμάζει στην Ουγγαρία τα νέα ελαστικά της Pirelli για το 2022 για λογαριασμό της Mercedes.

H Mercedes μετά το GP Ουγγαρίας παρέμεινε στην πίστα του Χανγκαρόρινγκ με τον Τζόρτζ Ράσελ, καθώς θα συμμετάσχει στις δοκιμές εξέλιξης της Pirelli για τα ελαστικά του 2022. Η ιταλική προμηθεύτρια ελαστικών της Formula 1 βρίσκεται στο τελικό στάδιο εξέλιξης των ελαστικών που θα παρέχει την επόμενη χρονιά.

Οι ομάδες φέρνουν στις δοκιμές ειδικά διαμορφωμένα μονοθέσια, ώστε να φορέσουν τις ζάντες 18 ιντσών που θα χρησιμοποιήσουν το 2022. Τα νέα ελαστικά αποτελούν μέρος των τεράστιων αλλαγών στους τεχνικούς κανονισμούς που θα αλλάξουν ολοκληρωτικά την εμφάνιση των μονοθεσίων.

Ο Ράσελ κάνει δοκιμές για τη Mercedes στην πίστα του Χανγκαρόρινγκ με τις γόμες του 2022, κάτι το οποίο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως προετοιμασία για την πολύ πιθανή μετακίνησή του στην ομάδα την επόμενη χρονιά. Οι δοκιμές θα διαρκέσουν μόλις μία ημέρα, με τον Βρετανό να θέλει να αποκτήσει μεγαλύτερη εμπειρία σε ένα μονοθέσιο πρωταθλητή.

Στο πρωινό σκέλος των δοκιμών, ο Ράσελ ολοκλήρωσε 66 γύρους με τη Mercedes. To νούμερο είναι εντυπωσιακό, αν αναλογιστούμε πως οι οδηγοί διανύουν 70 γύρους στο Grand Prix.

Solid work with 66 laps this morning for @MercedesAMGF1 and the #Fit4F1 18-inch 2022 tyres: nearly the same distance as the Hungarian Grand Prix last Sunday. @F1 @fia @HungaroringF1 pic.twitter.com/StZChqY0Jz — Pirelli Motorsport (@pirellisport) August 3, 2021

Με τις δοκιμές αυτές, η Pirelli συλλέγει πολύτιμα δεδομένα για τα ελαστικά. Η ιταλική φίρμα έχει δεχθεί κριτική για τα ελαστικά της σε αρκετές περιπτώσεις από τη στιγμή που επέστρεψε στη Formula 1 το 2011. Ήδη φέτος έχει αλλάξει την κατασκευή των πίσω ελαστικών ώστε να αποφύγει κλαταρίσματα όπως αυτά των Μαξ Φερστάπεν και Λάνς Στρολ στο Αζερμπατζάν.

Η Mercedes δεν είναι η μόνη ομάδα που δοκιμάζει τα ελαστικά της Pirelli στην Ουγγαρία. Η Ferrari βρίσκεται επίσης στην πίστα με τους Σάρλ Λεκλέρ και Κάρλος Σάινθ.

Bonjour @Charles_Leclerc! The first day of #Fit4F1 18-inch tyre testing gets underway with @ScuderiaFerrari at the @HungaroringF1. There’s plenty to get through as he tries out a number of different prototypes in warm weather. @F1 @fia pic.twitter.com/3GDV47eLjz — Pirelli Motorsport (@pirellisport) August 3, 2021

Η ιταλική ομάδα θα πραγματοποιήσει επίσης μια ημέρα δοκιμών, με τον Μονεγάσκο να συμπληρώνει 91 γύρους στο πρωινό σκέλος, πριν δώσει τη θέση του στον teammate του.

Η McLaren είναι κι εκείνη στο Χανγκαρόρινγκ, έχοντας προγραμματίσει δοκιμές δύο ημερών σε αντίθεση με τις Mercedes και Ferrari που έχουν μία.

Good morning @LandoNorris! He’s out and lapping a hot @HungaroringF1 in his @McLarenF1 to put some distance on the latest prototypes of the #Fit4F1 18-inch tyres that will help to revolutionise F1 next season. @F1 @fia pic.twitter.com/IaOU8pyRrQ — Pirelli Motorsport (@pirellisport) August 3, 2021

Ο Λάντο Νόρις έχει ρόλο οδηγού την πρώτη μέρα, με τον Ντάνιελ Ρικάρντο να παίρνει τη θέση του τη δεύτερη.

Image credit: Pirelli