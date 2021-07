Τα πιο σημαντικά ατυχήματα σε εκκίνηση αγώνα F1 (vids)

Με αφορμή τη σύγκρουση των Λιούις Χάμιλτον και Μαξ Φερστάπεν στο GP Μ. Βρετανίας, ήρθε η ώρα να θυμηθούμε εξίσου σημαντικά ατυχήματα διεκδικητών τίτλου από το παρελθόν.

Ο φετινός αγώνας στο Σίλβερστον θα αποτελέσει τροφή συζήτησης για πολλά χρόνια ακόμα. Οι απόψεις διίστανται για το αν ένας οδηγός φέρει ευθύνη ή ήταν ένα αγωνιστικό συμβάν ανάμεσα σε δύο οδηγούς που διεκδικούν το πρωτάθλημα και δεν θα παρατήσουν τη μάχη.

Στην ιστορία της Formula 1 δεν είναι συχνό φαινόμενο οι μονομάχοι του τίτλου να έχουν μεταξύ τους σύγκρουση στον πρώτο γύρο. Όμως με αφορμή το συμβάν στο GP Μ. Βρετανίας ανάμεσα σε Χάμιλτον και Φερστάπεν, κάνουμε ένα ταξίδι στο παρελθόν και θυμόμαστε εκκινήσεις όπου οι διεκδικητές Πρωταθλήματος είχαν συμβάντα -όχι απαραίτητα μεταξύ τους- τα οποία τους έθεσαν εκτός αγώνα.

Έχοντας κερδίσει έναν χαοτικό αγώνα στο Βέλγιο, ο Λιούις Χάμιλτον πήγε ως πρωτοπόρος της βαθμολογίας στο «Ναό της ταχύτητας». Όμως η λάθος κατεύθυνση set-up της McLaren τον έφερε στην 4η θέση για την εκκίνηση. Όντας απεγνωσμένος να κερδίσει έδαφος είχε επαφή με τη Ferrari του Φελίπε Μάσα και βρέθηκε εκτός αγώνα, χάνοντας έτσι έδαφος στο Πρωτάθλημα.

Η μάχη ανάμεσα σε Λιούις Χάμιλτον και Νίκο Ρόσμπεργκ είχε ανάψει για τα καλά το 2016. Ο Βρετανός είχε ένα κάκιστο ξεκίνημα με πολλά προβλήματα αξιοπιστίας να του στερούν την ευκαιρία να διεκδικήσει βάθρο, ενώ ο teammate του έφτανε σε άνετες νίκες. Χάνοντας την 1η θέση στην πρώτη στροφή, ο Χάμιλτον επιτέθηκε στον Ρόσμπεργκ στη μικρή ευθεία προς τη στροφή 4. Ο Γερμανός έκλεισε, ο Βρετανός βγήκε εκτός πίστας και αμφότεροι οδηγήθηκαν εκτός αγώνα έπειτα από σύγκρουση που διέλυσε τα μονοθέσιά τους.

Ένα από τα πιο σημαντικά ατυχήματα διεκδικητών Πρωταθλήματος συνέβη στη Σιγκαπούρη το 2017. Ο Σεμπάστιαν Φέτελ εκκινούσε από την pole position στη βρεγμένη πίστα Μαρίνα Μπέι, με τον Μαξ Φερστάπεν να βρίσκεται δίπλα του. Όμως καλύτερα από όλους πετάχτηκε ο Κίμι Ράικονεν από την 4η θέση. Σε μια άκρως σουρεαλιστική στιγμή, οι δύο Ferrari έκαναν «σάντουϊτς» τον Φερστάπεν, η επαφή έθεσε και τους τρεις εκτός αγώνα και ο αντίπαλος του Φέτελ, Λιούις Χάμιλτον, κέρδισε τον αγώνα ξεκινώντας 5ος. Αυτή η σύγκρουση αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες ανατροπές στην ιστορία του σπορ.

Το θρυλικό Σπα επεφύλασσε ένα δραματικό ξεκίνημα. Το 2012 αποτέλεσε μια από τις πιο συναρπαστικές σεζόν, όπου 4 οδηγοί διεκδικούσαν το Πρωτάθλημα. Όμως η απερισκεψία του Ρομέν Γκροζάν στην εκκίνηση προκάλεσε ένα τρομακτικό ατύχημα το οποίο έθεσε εκτός μάχης τους Λιούς Χάμιλτον και Φερνάντο Αλόνσο, οι οποίοι έχασαν κρίσιμο έδαφος στη μάχη του Τίτλου.

F1's Biggest Crashes of the Decade :

Quarter-Final 1



- Start Crash at Spa 2012

- Perez Crash Monaco 2011



Poll in tweet below pic.twitter.com/Ss6i2rEPqM