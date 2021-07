Βγήκε από το νοσοκομείο ο Φερστάπεν

Οι εξετάσεις έδειξαν ότι είναι καλά και ο Φερστάπεν πήρε εξιτήριο τα ξημερώματα της Δευτέρας

Ο Μαξ Φερστάπεν προσέκρουσε στις μπαριέρες της στροφής Copse στο Silverstone με μεγάλη ταχύτητα, έπειτα από την επαφή που είχε στον πρώτο γύρο του GP Μ. Βρετανίας με τον Λιούις Χάμιλτον. Η πρόσκρουση αυτή ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, καθώς μετρήθηκαν επιταχύνσεις που έφτασαν μέχρι τα 51 G. Το μονοθέσιο της Red Bull καταστράφηκε αλλά ο Ολλανδός βγήκε από αυτό φαινομενικά ανέπαφος και αμέσως μεταφέρθηκε στο ιατρικό κέντρο της πίστας.

Αργότερα, για προληπτικούς λόγους, μεταφέρθηκε ξανά σε τοπικό νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις. Ο πατέρας του Μαξ, ο παλιός οδηγός της F1 Γιος Φερστάπεν, περιέγραψε στο Ziggo Sport την κατάσταση του Ολλανδού οδηγού μετά το ατύχημα: «Ο Μαξ ένιωθε λίγο ζαλισμένος και θα πάμε στο νοσοκομείο για αξονική τομογραφία. Κατά τα άλλα είναι ΟΚ. Πονάει λίγο στον ώμο και έχει μώλωπες παντού».

Ο Μαξ Φερστάπεν έμεινε στο νοσοκομείο αρκετές ώρες μετά το ατύχημα και βγήκε από αυτό τα ξημερώματα της Δευτέρας. Ο ίδιος το γνωστοποίησε στους φίλους του μέσω twitter, γράφοντας: «Βγαίνω από το νοσοκομείο αφού όλες οι εξετάσεις ήταν ΟΚ. Σας ευχαριστώ όλους για τα ωραία μηνύματα και τις ευχές».

Cleared from the hospital after all the checks were ok. Thank you to everyone for all the nice messages and best wishes pic.twitter.com/zBlfbQ8uh4