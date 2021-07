Διακοπή στο GP M. Βρετανίας μετά τη σύγκρουση Χάμιλτον-Φερστάπεν στην εκκίνηση (vid)

Η μάχη των δύο πρωτοπόρων κατέληξε σε σύγκρουση και την εμφάνιση της κόκκινης σημαίας

Η εκκίνηση του GP Μ. Βρετανίας στην πίστα του Silverstone ήταν ιδιαίτερα επεισοδιακή. Αμέσως μόλις έσβησαν τα κόκκινα φώτα οι Μαξ Φερστάπεν και Λιούις Χάμιλτον έδωσαν πολύ σκληρή μάχη για την πρωτοπορία. Κανείς από τους δύο δεν ήταν διατεθειμένος να κάνει πίσω και στο τέλος είχαν επαφή, που έστειλε τον Φερστάπεν στις μπαριέρες, ενώ ο Χάμιλτον κατάφερε να συνεχίσει.

Οι αγωνοδίκες αμέσως διέκοψαν τον αγώνα με κόκκινη σημαία και όλα τα μονοθέσια επέστρεψαν στα pit. Ο Σαρλ Λεκλέρ, που πριν από εκείνο το σημείο ήταν 3ος «κληρονόμησε» την πρωτοπορία στον αγώνα. Ο Φερστάπεν βγήκε από το μονοθέσιο και προληπτικά μεταφέρθηκε στο ιατρικό κέντρο της πίστας.

UPDATE: Μετά την επανεκκίνηση του αγώνα οι αγωνοδίκες ανακοίνωσαν ποινή 10 δευτερολέπτων στον Λιούις Χάμιλτον, που κρίθηκε υπεύθυνος για τη σύγκρουση με τον Φερατάπεν.

Verstappen's car is untangled from the barriers, lifted onto a pick-up truck and is on its way back to the pits



Well done to all the marshals #BritishGP #F1 pic.twitter.com/JtLW5oOMB2