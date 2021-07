Η Stellantis «τρέχει» τον εξηλεκτρισμό της γκάμας της (vid)

Η Stellantis παρουσίασε το φιλόδοξο σχέδιο για το ηλεκτρικό της μέλλον και για τις 14 μάρκες της

Η Stellantis παρουσίασε την Πέμπτη 8 Ιουλίου μια αναλυτική στρατηγική εξηλεκτρισμού, η οποία φέρνει κορυφαία οχήματα για τις μάρκες του Ομίλου, ενώ εστιάζει στην τεχνολογία που έχει αναπτύξει ο Όμιλος και οι συνεργάτες του, ώστε να προσφέρει καινοτόμες λύσεις σε προσιτές τιμές. Αυτή η στρατηγική θα επιτρέψει στον Όμιλο να στοχεύει μεσοπρόθεσμα σε διψήφιο λειτουργικό περιθώριο κέρδους σε σταθερή βάση.

«Ο πελάτης βρίσκεται πάντα στην καρδιά της Stellantis και η δέσμευση μας με αυτό το επενδυτικό πλάνο των τουλάχιστον 30 δισ. ευρώ είναι να προσφέρουμε οχήματα που θα έχουν την απόδοση, τις δυνατότητες, το στιλ, την άνεση και την ηλεκτρική αυτονομία που θα ταιριάζουν στη καθημερινή ζωή μας», δήλωσε ο Κάρλος Ταβάρες, Chief Executive Officer της Stellantis. «Η στρατηγική που παρουσιάσαμε σήμερα εστιάζει στη σωστή ένταση επένδυσης στη σωστή τεχνολογία, έτσι ώστε αυτή να φτάσει στην αγορά στη σωστή χρονική στιγμή, διασφαλίζοντας ότι η Stellantis θα τροφοδοτεί την ελευθερία της κίνησης με τον πιο αποδοτικό, προσιτό και βιώσιμο τρόπο».

Εστίαση στον Καταναλωτή

Ο προσιτός χαρακτήρας αποτελεί προτεραιότητα για την Stellantis, με τον Όμιλο να στοχεύει το συνολικό κόστος αγοράς-χρήσης των αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων να είναι αντίστοιχο με εκείνο των συμβατικών οχημάτων μέχρι το 2026.

Ο εξηλεκτρισμός δεν αποτελεί ένα “one size fits all” σχέδιο για τη Stellantis. Κάθε μία από τις 14 ιστορικές μάρκες της είναι εστιασμένη στο να προσφέρει τις κορυφαίες εξηλεκτρισμένες λύσεις για την κατηγορία της με έναν τρόπο που θα ενισχύει το ξεχωριστό DNA κάθε μάρκας. Η Stellantis ανακοίνωσε τις παρακάτω προτάσεις για την προσέγγιση κάθε μάρκας προς την εξηλεκτρισμένη κίνηση.

Abarth – “Heating Up People, But Not the Planet”

Alfa Romeo – “From 2024, Alfa Becomes Alfa e-Romeo”

Chrysler – “Clean Technology for a New Generation of Families”

Citroën – “Citroën Electric: Well-Being for All!”

Dodge – “Tear Up the Streets… Not the Planet”

DS Automobiles – “The Art of Travel, Magnified”

Fiat – “It’s Only Green When It’s Green for All”

Jeep® – “Zero Emission Freedom”

Lancia – “The Most Elegant Way to Protect the Planet”

Maserati – “The Best in Performance Luxury, Electrified”

Opel/Vauxhall – “Green is the New Cool”

Peugeot – “Turning Sustainable Mobility into Quality Time”

Ram – “Built to Serve a Sustainable Planet”

Επαγγελματικά οχήματα – “The Global Leader in e-Commercial Vehicles”



Η αυτονομία και η γρήγορη φόρτιση είναι κρίσιμης σημασίας για την ευρεία αποδοχή των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων από το κοινό. Η Stellantis θα πετύχει αυτή την πρόκληση με αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα που θα προσφέρουν αυτονομία μεταξύ 500 και 800χλμ. και με κορυφαίες λύσεις ταχυφόρτισης με 32χλμ./λεπτό.

Η Stellantis θα προσφέρει μια πλήρη γκάμα λύσεων για ιδιώτες, εταιρείες και εταιρικούς στόλους που θα διευκολύνουν την απόκτηση ενός οχήματος. Οι προσπάθειες περιλαμβάνουν έξυπνες λύσεις για φόρτιση μέσω πράσινων πηγών ενέργειας και την επιτάχυνση χρήσης έξυπνων δικτύων.

Ο Όμιλος στοχεύει να καλύψει τις διαφορετικές ανάγκες των πελατών με την υποστήριξη δικτύων γρήγορης φόρτισης στην Ευρώπη, τα οποία θα προωθηθούν μέσω ενός μνημονίου κατανόησης (MOU) μεταξύ των Free2Move eSolutions και ENGIE EPS. Πρόθεση είναι το επιχειρηματικό μοντέλο του Free2Move eSolutions να μεταφερθεί και στην αγορά της Β.Αμερικής.

Έξυπνη Τεχνολογία

Τέσσερις πλατφόρμες με αμιγώς ηλεκτρική βάση θα αποτελέσουν τα θεμέλια των εξηλεκτρισμένων μοντέλων που θα προσφέρουν οι μάρκες της Stellantis. Οι πλατφόρμες έχουν σχεδιαστεί με μεγάλη δυνατότητα ευελιξίας (όσον αφορά στο μήκος και πλάτος), κοινή χρήση εξαρτημάτων και την κάθε πλατφόρμα να έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει παραγωγή ύψους 2.000.000 μονάδων ανά έτος.

Οι τέσσερις πλατφόρμες είναι οι:

● STLA Small, με αυτονομία έως 500χλμ.

● STLA Medium, με αυτονομία έως 700χλμ.

● STLA Large, με αυτονομία έως 800χλμ.

● STLA Frame, με αυτονομία έως 800χλμ.

Τα συστήματα κίνησης περιλαμβάνουν μια οικογένεια τριών ηλεκτρικών συστημάτων (EDM) που συνδυάζουν τον κινητήρα, το κιβώτιο και τον εναλλάκτη. Τα EDM είναι συμπαγή, ευέλικτα και εύκολα προσαρμόσιμα. Τα EDM μπορούν να εφοδιάσουν οχήματα με κίνηση στους εμπρός τροχούς, με κίνηση στους πίσω, κίνηση σε όλους τους τροχούς και μέσω συστήματος 4xe.

Ο συνδυασμός των EDM με τις πλατφόρμες και μπαταρίες υψηλής ενεργειακής πυκνότητας θα προσφέρουν οχήματα με κορυφαία απόδοση, αποδοτικότητα, αυτονομία και δυνατότητα επαναφόρτισης.

Ένα πλάνο διαδικτυακών αναβαθμίσεων του λογισμικού θα επεκτείνει τη ζωή για τις πλατφόρμες και για την επόμενη δεκαετία. Η Stellantis θα εξελίξει λογισμικό και στοιχεία που θα διατηρήσουν τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά κάθε μάρκας.

Οι μπαταρίες θα είναι σχεδιασμένες για μια σειρά οχημάτων – από τα μικρότερα αυτοκίνητα πόλης μέχρι επιλογές υψηλής ενεργειακής πυκνότητας για οχήματα επιδόσεων και φορτηγά. Η χρήση διαφορετικών επιλογών κατασκευής μπαταριών προγραμματίζεται για το 2024 ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των πελατών: μια επιλογή υψηλής ενεργειακής πυκνότητας και μια επιλογή χωρίς νικέλιο-κοβάλτιο. Παράλληλα από το 2026, αναμένεται να παρουσιαστεί η πρώτη μπαταρία στερεάς κατάστασης.

Η Stellantis έχει ήδη ή ολοκληρώνει μια σειρά καινοτόμων τεχνολογιών που περιλαμβάνουν ηλεκτρικά συστήματα κινητήρων και μετάδοσης, μπαταρίες, ψηφιακά ταμπλό και εξατομικευμένες υπηρεσίες συνδεσιμότητας. Οι συνεργασίες της Stellantis προσφέρουν τη δυνατότητα να εκμεταλλευτεί όχι μόνο τις δικές της δυνατότητες, αλλά και εκείνες των συνεργατών της ώστε να φέρει στην αγορά ταχύτερα νέες τεχνολογίες και να βελτιστοποιήσει την κατανομή των πόρων της, ώστε να βελτιώσει περεταίρω την αποδοτικότητα της στην αγορά.

«Η πορεία μας προς την ηλεκτροκίνηση είναι πολύ πιθανό το πιο σημαντικό στοιχείο ξεκινώντας την αποκάλυψη του μέλλοντος της Stellantis, μόλις έξι μήνες μετά τη δημιουργία της. Και τώρα ο Όμιλος στο σύνολο του πάση δυνάμει κινείται ώστε να ξεπεράσει τις προσδοκίες του κοινού και να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο που ο κόσμος κινείται», δήλωσε ο κ. Tavares. «Έχουμε το μέγεθος, τις ικανότητες, το πνεύμα και τη βιωσιμότητα να πετύχουμε διψήφιο ποσοστό λειτουργικού περιθωρίου κέρδους, να αποτελούμε το σημείο αναφοράς σε επίπεδο αποδοτικότητας και να προσφέρουμε εξηλεκτρισμένα οχήματα που κρατούν ζωντανό το πάθος».

Οικονομικές Επιδόσεις

Η Stellantis σχεδιάζει να επιτύχει αυξημένη κερδοφορία στα προσεχή χρόνια. Αυτό θα υποστηριχθεί από την εκτέλεση ευκαιριών συνέργειας που προκύπτουν από τη δημιουργία του Ομίλου, με πρόβλεψη για ετήσιες συνέργειες άνω των 5 δις. ευρώ σε σταθερή βάση, τη μείωση του κόστους των μπαταριών, τη συνεχή βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής και διανομής και την παραγωγή εσόδων από νέες πηγές, όπως οι συνδεδεμένες υπηρεσίες και τα μελλοντικά επιχειρηματικά μοντέλα λογισμικού.

Ως αποτέλεσμα, η Stellantis, στοχεύει μεσοπρόθεσμα (~2026) να έχει σε σταθερή βάση διψήφιο ποσοστό λειτουργικού περιθωρίου κέρδους, καθιστώντας τον Όμιλο σημείο αναφοράς σε επίπεδο κερδοφορίας στην προσφορά ηλεκτρικών λύσεων μετακίνησης στους πελάτες σε όλο τον κόσμο.

Η Stellantis στοχεύει να αποτελέσει τον ηγέτη της αγοράς στα οχήματα χαμηλών ρύπων (LEV). Μέχρι το 2030, το ποσοστό επιβατικών οχημάτων της Stellantis στην Ευρωπαϊκή αγορά θα αυξηθεί σταθερά άνω του 70%, 10% περισσότερο σε σχέση με τις προβλέψεις για τη συνολική αγορά. Στις Η.Π.Α. το αντίστοιχο ποσοστό LEV των επιβατικών και LCV της Stellantis αναμένεται να υπερβεί το 40% έως το 2030.

Για την εκτέλεση αυτής της στρατηγικής, η Stellantis στοχεύει να επενδύσει περισσότερα από 30 δις. ευρώ έως το 2025 σε λύσεις εξηλεκτρισμού και ανάπτυξη λογισμικού, ενώ παράλληλα στοχεύει να συνεχίσει να είναι 30% πιο αποδοτική στο κόστος εξέλιξης σε σχέση με το μέσω όρο της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Ο Όμιλος παραμένει εστιασμένος στο να μεγαλώνει την ηγετική του θέση στα επαγγελματικά οχήματα στην Ευρώπη και να ενισχύει τη θέση του στη Β. Αμερική, ενώ στοχεύει να είναι ο παγκόσμιος ηγέτης στα e-Commercial οχήματα. Για αυτούς τους στόχους θα βασιστεί στην τεχνολογική του υπεροχή και τις συνέργειες, ενώ ο εξηλεκτρισμός των επαγγελματικών μοντέλων θα συνεχιστεί σε όλες τις αγορές μέσα στα επόμενα χρόνια και θα περιλαμβάνει και μεσαία Van με κυψέλες υδρογόνου μέχρι το τέλος του 2021.

Ο χάρτης εξηλεκτρισμού της Stellantis περιλαμβάνει όλη την οικονομική αλυσίδα. Η στρατηγική προμήθειας μπαταριών θα εξασφαλίσει περισσότερες από 130GWh μέχρι το 2025 και περισσότερες από 260GWh μέχρι το 2030. Οι ανάγκες για μπαταρίες και σχετικά εξαρτήματα των ηλεκτρικών οχημάτων θα εξασφαλιστούν με συνολικά 5 “gigafactories” στην Ευρώπη και την Β. Αμερική, αλλά και τη συμπληρωματική σύναψη συμφωνιών με προμηθευτές που θα υποστηρίξουν τη συνολική ζήτηση.

Η Stellantis έχει υπογράψει δύο μνημόνια κατανόησης (MOU) με δύο συνεργάτες επεξεργασίας λιθίου από γεωθερμικές πηγές στη Β. Αμερική και στην Ευρώπη, ώστε να εξασφαλίσει τη βιώσιμη προμήθεια του υλικού που αποτελεί το πλέον κρίσιμο στοιχείο για τις μπαταρίες όσον αφορά στη διαθεσιμότητά του.

Παράλληλα με τις στρατηγικές προμήθειων, οι τεχνικοί της Stellantis και οι συνέργειες θα οδηγήσουν σε μείωση του κόστους των μπαταριών. Στόχος είναι το κόστος των μπαταριών των ηλεκτρικών οχημάτων να μειωθούν περισσότερο από 40% από το 2020 μέχρι το 2024 και επιπλέον 20% μέχρι το 2030. Όλα τα στοιχεία που αφορούν στις μπαταρίες παίζουν ρόλο στο συνολικό κόστος, από την απλοποίηση των στοιχείων και την αύξηση του μεγέθους τους, έως τις χημικές διεργασίες.

Η εταιρεία στοχεύει να μεγιστοποιήσει τη συνολική αξία του κύκλου ζωής των μπαταριών μέσω της επισκευής, ανακατασκευής, της χρήσης μετά το αυτοκίνητο και της ανακύκλωσης, διασφαλίζοντας παράλληλα ένα βιώσιμο σύστημα που δίνει προτεραιότητα στις ανάγκες του πελάτη και την προστασία του περιβάλλοντος.