Ακυρώθηκε το GP Αυστραλίας για δεύτερη σερί χρονιά

Η Formula 1 δεν θα ταξιδέψει για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν στην Αυστραλία, με τους διοργανωτές να ανακοινώνουν την ακύρωση του Grand Prix

Ο αγώνας στο Άλμπερτ Πάρκ της Μελβούρνης στην Αυστραλία δεν θα πραγματοποιηθεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά λόγω της πανδημίας της Covid-19. Όπως ανακοινώθηκε, ο αγώνας που είχε προγραμματιστεί για τις 21 Νοεμβρίου δεν κατάφερε να πάρει το πράσινο φως από τις τοπικές αρχές.

Τα σκληρά μέτρα lockdown, σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις των τοπικών αρχών, έκαναν τη διεξαγωγή του αγώνα αδύνατη. Οι διοργανωτές δούλευαν πάνω σε ένα πλάνο το οποίο θα έβαζε σε διαδικασία καραντίνας τις ομάδες μαζί με τους οδηγούς.

Παράλληλα, η Πολιτεία της Βικτώρια όπου βρίσκεται η Μελβούρνη, ήθελε τη διοργάνωση του αγώνα να δεσμευτεί πως δεν θα υπάρξουν κρούσματα της Covid-19 κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του αγώνα. Αυτό ήταν πρακτικά αδύνατο, καθώς ο διοργανωτής είχε σκοπό την παρουσία θεατών στην πίστα.

H πίστα του Άλμπερτ Πάρκ έχει υποστεί αλλαγές στη χάραξή της με τις εργασίες να είναι πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή τους. Η διαφορές σε σύγκριση με την προηγούμενη είναι κυρίως στο δεύτερο κομμάτι της πίστας, ώστε να υπάρχουν μεγαλύτερες ευκαιρίες για προσπέρασμα.

Στην ανακοίνωσή της, η Formula 1 τόνισε πως παραμένει πιστή στο πρόγραμμα 23 αγώνων της F1. Δεν ανακοινώθηκε αγώνας προς αντικατάσταση του GP Αυστραλίας, με το σπορ να δηλώνει: «υπάρχουν αρκετές επιλογές για την αντικατάσταση της κενής θέσης της Αυστραλίας».

Τα GP τα οποία παραμένουν υπό αμφισβήτηση είναι αυτό της Ιαπωνίας και της Βραζιλίας. Εφόσον ακυρωθεί το πρώτο, ανοίγει ο δρόμος για διεξαγωγή δεύτερου αγώνα στις ΗΠΑ. Στην περίπτωση που ακυρωθεί η Βραζιλία, από τη στιγμή που βρίσκεται εντός του Νοεμβρίου όπως η Αυστραλία, θα μπορέσουν να αντικατασταθούν με αγώνες όπου η μετακίνηση βγάζει νόημα για τις ομάδες.

Εκτός από τον αγώνα της Formula 1, ανακοινώθηκε η ακύρωση του GP Αυστραλίας στην πίστα του Φίλιπ Άιλαντ για το MotoGP.

We regret to announce the #AusGP will drop from the 2021 calendar



We have a number of options to fill the place left vacant - which will be worked through in the coming weeks - but we are all sad to miss the fans in Australia this year#F1 pic.twitter.com/VPQmKDwYDW