Η ομάδα του Ρόσι θα τρέχει στο MotoGP με Ducati

H ομάδα του Βαλεντίνο Ρόσι, VR46, θα εισέλθει στο πρωτάθλημα του MotoGP από την επόμενη σεζόν.

Το 2022 αναμένεται ιδιαίτερα συναρπαστικό για την Ducati, καθώς προστίθεται στο δυναμικό της η VR46 του Βαλεντίνο Ρόσι. Η ομάδα του Ιταλού θρύλου θα πάρει τη θέση της Esponsorama Racing και αυτό σημαίνει πως 8 μοτοσυκλέτες της ιταλικής φίρμας θα τρέχουν την επόμενη χρονιά.

Η είδηση αυτή δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς είχαμε ήδη αναφέρει στο Gazzetta για την επικείμενη ανακοίνωση ανάμεσα στις δύο πλευρές. Εν τέλει, έγινε γνωστό με κάθε επισημότητα λίγα 24ωρα πριν το GP Ολλανδίας στο ΤΤ Άσεν.

Η VR46 δεν ανακοίνωσε τους αναβάτες της για την επόμενη χρονιά. Όμως αναμένεται να δούμε τον Λούκα Μαρίνι, ο οποίος αγωνίζεται στο MotoGP για την Esponsorama Racing από φέτος. Ο ετεροθαλής αδερφός του Ρόσι θα έχει το προνόμιο της εργοστασιακής μοτοσυκλέτας και υποστήριξης της Ducati, καθώς υπάρχει ανάλογη συμφωνία ανάμεσα στην ομάδα με το εργοστάσιο.

Όπως όλα δείχνουν, τον Μαρίνι θα πλαισιώσει ο ταλαντούχος αναβάτης της VR46 στη Moto2, Μάρκο Μπετζέκι. Ο νεαρός Ιταλός, αποτελεί μέλος της Ακαδημίας VR46 από μικρή ηλικία και όπως όλα δείχνουν θα οδηγήσει γι’αυτήν στο MotoGP.

O επικεφαλής του αγωνιστικού τμήματος της Ducati, Τζίτζι Νταλ’Ινια ήταν ιδιαίτερα ευχαριστημένος με τη συμφωνία με τη VR46. «Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που ήρθαμε σε συμφωνία με τη VR46. H ακαδημία τους έχει δουλέψει περίφημα και λειτουργεί με μεγάλο επαγγελματισμό. Έδωσε σε αναβάτες την ευκαιρία να δοκιμαστούν στις Moto3 και Moto2 και έχει φέρει τρεις από αυτούς στο MotoGP».

Όσο για τον ίδιο τον Βαλεντίνο Ρόσι, οι τελευταίες πληροφορίες τον θέλουν να ολοκληρώνει τη καριέρα του στους δύο τροχούς, ώστε να δοκιμάσει την τύχη του στους αγώνες αντοχής σπορ αγωνιστικών αυτοκινήτων.

Hey there, it’s not a double vision! We’ll need a bigger garage soon



The 2022 mission is officially taking shape and we’re glad to carry on our journey together with @ducaticorse

•#SkyVR46Avintia #MotoGP #DucatiCorse pic.twitter.com/aUcPcjRSLO