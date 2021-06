Χάνει το GP Ολλανδίας ο Μορμπιντέλι

Ο Φράνκο Μορμπιντέλι θα απουσιάσει από τον επόμενο αγώνα της σεζόν, έπειτα από τραυματισμό που υπέστη στο γόνατο.

Ο Φράνκο Μορμπιντέλι αποτελεί έναν από τους πιο άτυχους οδηγούς στο φετινό πρωτάθλημα του MotoGP. Έχοντας μια εκπληκτική σεζόν το 2020 όπου τερμάτισε στη 2η θέση στο Πρωτάθλημα οδηγών, βλέπει τον εαυτό του φέτος σε μια μίζερη 11 έως τώρα.

Η Yamaha M1 η οποία χρησιμοποιεί είναι κατά ένα μεγάλο βαθμό το μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε το 2019 από την εργοστασιακή ομάδα με ορισμένες αναβαθμίσεις.

Όλη τη φετινή χρονιά, ο Ιταλός ταλαιπωρείται από τραυματισμό στο γόνατο. Τώρα, μετά το GP Γερμανίας είχε ατύχημα κατά τη διάρκεια προπόνησης και οι γιατροί τον συμβούλεψαν να μην αγωνιστεί στον επόμενο αγώνα.

Με το MotoGP να μπαίνει στο καλοκαιρινό του διάλειμμα, είναι πιθανό ο Μορμπιντέλι να περάσει τη πόρτα του χειρουργείου, καθώς αναμένεται σύντομα να αποφασιστεί από τους γιατρούς ποια είναι η καλύτερη λύση.

Η Petronas SRT Yamaha δεν θα τον αντικαταστήσει και στο GP Ολλανδίας θα παραταχθεί μόνο με τον Βαλεντίνο Ρόσι. Ο Ιταλός διανύει μια ακόμα πιο δύσκολη σεζόν όντας στη 19η θέση, οδηγώντας την εργοστασιακή M1.

H ομάδα κατέκτησε τρεις νίκες το 2020 δια χειρός Φάμπιο Κουαρταραρό, όμως φέτος έχει μόλις ένα βάθρο από τον Μορμπιντέλι στο GP Iσπανίας.

Franco Morbidelli to miss DutchGP



Knee injury sustained in training puts @FrankyMorbido12 out of action for ninth round of the season



Speedy recovery Franky! #PETRONASmotorsports | #SepangRacingTeam | #MotoGP pic.twitter.com/ErVOPdBRDr