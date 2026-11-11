Το βόλεϊ γυναικών στην χώρα μας συνεχίζει την ανοδική του πορεία και φέτος για πρώτη φορά θα έχουμε όχι μία και δύο, αλλά πέντε ομάδες στους «32» του Challenge Cup. Οι τέσσερις που πήραν τα εισιτήρια τους από την Volley League Γυναικών και φυσικά πέρασαν τον πρώτο γύρο (εξαίρεση ο ΑΟ Θήρας που είχε προκριθεί χωρίς αγώνα) και ο Ολυμπιακός που κατέκτησε το Βαλκανικό Κύπελλο και επίσης προκρίθηκε στην φάση των «64».

Οι πέντε ομάδες μας θα δώσουν τα πρώτα τους παιχνίδια στις 24, 25 και 26/11 με την CEV να γνωστοποιεί και τις ημερομηνίες, αλλά και τις ώρες τόσο των πρώτων αγώνων, όσο και των ρεβάνς.

Παναθηναϊκός – Κορόνα Μπρασόφ: Ξεκίνημα στο Μετς

Ξεκινάμε με τον πρωταθλητή Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» επικράτησαν δύο φορές της CSM Βουκουρεστίου και πήραν με άνεση την πρόκριση για τους «32» του Challenge Cup. Επόμενος αντίπαλος της ομάδας του Αλεσάντρο Κιαπίνι θα είναι επίσης ομάδα από τη Ρουμανία και συγκεκριμένα η Κορόνα Μπρασόφ την οποία και αντιμετώπισε στο τουρνουά του ΑΟ Θήρας στη Σαντορίνη και την κέρδισε με 3-0.

Και πάλι στο ζευγάρι αυτό, όπως και στους «64» το πρώτο ματς θα διεξαχθεί στο Μετς και συγκεκριμένα στις 25/11 στις 18:00, ενώ η ρεβάνς θα γίνει στη Ρουμανία στις 2 Δεκεμβρίου στις 19:00.

Ολυμπιακός – Απόλλο 8: Έχουν τη ρεβάνς στο Ρέντη οι «ερυθρόλευκες»

Συνεχίζουμε με τον Ολυμπιακό. Τα κορίτσια του Μπράνκο Κοβάτσεβιτς μετά από δύο μεγάλες ανατροπές, κατάφεραν να κερδίσουν με 3-2 και στα δύο παιχνίδια την Μπενφίκα και να πάρουν την πρόκριση για τους «32» του Challenge Cup. Οι «ερυθρόλευκες» που ξαναλέμε πως παίζουν στην διοργάνωση επειδή κατέκτησαν το Βαλκανικό Κύπελλο, θα αντιμετωπίσουν την Απόλλο 8 την ομάδα που κατέκτησε το πρωτάθλημα στην Ολλανδία.

Η πρώτη αναμέτρηση θα γίνει στις Κάτω Χώρες και συγκεκριμένα την Πέμπτη στις 26 Νοεμβρίου στις 19:00 και η ρεβάνς στο «Μελίνα Μερκούρη» την τρίτη 1η Δεκεμβρίου στις 19:00.

ΑΕΚ – Βαλεφόλια: Τα ματς με τις περσινές κατόχους του τροπαίου

Το πιο δύσκολο έργο από όλες τις ελληνικές ομάδες έχει χωρίς αμφιβολία η ΑΕΚ. Η Ένωση θα αντιμετωπίσει την Βαλεφόλια από την Ιταλία που πέρσι κατέκτησε το τρόπαιο επικρατώντας του Παναθηναϊκού στον τελικό. Η Ένωση που έκανε δύο περιπάτους κόντρα στην Φόρντε από τη Νορβηγία, ξεκάθαρα είναι το αουτσάιντερ, ωστόσο και πέρσι οι Ιταλίδες χρειάστηκαν χρυσό σετ για να κάμψουν την αντίσταση των «κιτρινόμαυρων».

Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στις 25/11 στο κλειστό του Ολυμπιακού Χωριού και θα ξεκινήσει στις 19:00, ενώ η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για τις 2 Δεκεμβρίου στις 20:00.

ΑΟ Θήρας – Αβάρκα ντε Μινόρκα: Από Ισπανία ξεκινάει η ομάδα της Σαντορίνης

Συνεχίζουμε με τον ΑΟ Θήρας. Η ομάδα της Σαντορίνης ήταν από τις τυχερές της κλήρωσης καθώς προκρίθηκε χωρίς αγώνα στους «64» της διοργάνωσης και στους «32» θα αντιμετωπίσει την Αβάρκα ντε Μινόρκα από την Ισπανία.

Η πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων θα διεξαχθεί στην Ισπανία στις 24/11 στις 18:00 και η ρεβάνς θα γίνει στα Φηρά και συγκεκριμένα στο ΔΑΠΠΟΣ στις 3 Δεκεμβρίου και θα αρχίσει στις 19:00.

ΖΑΟΝ – Αράς Κάργκο: Κόντρα στην Ανθούλη η ομάδα της Κηφισιάς

Τέλος ο ΖΑΟΝ είχε και αυτός εύκολο έργο κόντρα στην Ραμποτνίτσκι, με την ομάδα των Βορείων Προαστίων να νικάει δύο φορές το συγκρότημα της Βόρειας Μακεδονίας. Τα κορίτσια του Γιάννη Καλμαζίδη έχουν σαφώς πιο δύσκολο έργο στους «32», καθώς θα αντιμετωπίσουν την Τούρκικη Αράς Κάργκο, την ομάδα στην οποία αγωνίζεται η δικιά μας Μάρθα Ανθούλη.

Η πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων θα διεξαχθεί την Τετάρτη στις 25 Νοεμβρίου στο Ζηρίνειο στις 19:00, ενώ η ρεβάνς θα γίνει στη Σμύρνη στις 2 Δεκεμβρίου στις 17:00.