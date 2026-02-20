Κωνσταντίνου στο GWomen: «Ένα μικρό πρώτο βήμα, το έργο είναι δύσκολο»

Μετά τη σπουδαία νίκη του Παναθηναϊκού επί του Πανιωνίου με 3-1 στον ιστορικό πρώτο ελληνικό «εμφύλιο» στον ευρωπαϊκό ημιτελικό του Challenge cup, οι «πράσινες» βρίσκονται πλέον ένα βήμα μακριά από τον δεύτερο ευρωπαϊκό τελικό της ιστορίας τους. Με όπλο το ισχυρό μπλοκ (19 πόντοι) και την ψυχραιμία στα κρίσιμα σημεία, η ομάδα του Αλεσάντρο Κιαπίνι καλείται τώρα να εκμεταλλευτεί το προβάδισμά της στη ρεβάνς στη Νέα Σμύρνη.

Η ακραία του Παναθηναϊκού, Μανωλίνα Κωνσταντίνου, μιλώντας στο Gazzetta Women μετά το τέλος της αναμέτρησης, αναφέρθηκε στη σημασία της ελληνικής παρουσίας στα ημιτελικά, την ποιότητα του αγώνα αλλά και το «πράσινο» όνειρο για την κατάκτηση του τροπαίου.

«Αρχικά είναι φοβερό που δύο ελληνικές ομάδες παίζουν σε μία τέτοια διοργάνωση, αντιμετωπίζουν η μία την άλλη και διεκδικούν μία θέση στον μεγάλο τελικό. Είναι πολύ τιμητικό και για τις δύο ομάδες. Εγώ προσωπικά είμαι πολύ περήφανη, γιατί και οι δύο αυτές ομάδες εκπροσωπούμε μία ολόκληρη χώρα αυτή τη στιγμή. Και είναι φοβερό, μόνο και μόνο που το λέμε, το συζητάμε και το παρακολουθούμε.

Όσον αφορά στον σημερινό αγώνα, θεωρώ ότι ποιοτικά είμαστε και οι δύο ομάδες πολύ ψηλά, αλλά θεωρώ ότι κρατήσαμε εμείς πιο πολύ τον ρυθμό μας καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Και θεωρώ γι' αυτό έτσι ήρθε και το αποτέλεσμα».

Η Κωνσταντίνου εξήγησε πως η πρώτη αυτή νίκη τις χαροποιεί αλλά στην πραγματικότητα δεν τους εξασφαλίζει τίποτα: «Εννοείται ότι είμαστε πολύ χαρούμενες για αυτή τη νίκη, αλλά καλώς ή κακώς αυτή η νίκη δεν μας εξασφαλίζει τίποτα. Είναι ένα μικρό πρώτο βήμα, θα έλεγα εγώ, γιατί πρέπει να πάμε στην έδρα του Πανιωνίου, που είναι πολύ δυνατή, θεωρώ και ο κόσμος θα έρθει να υποστηρίξει την ομάδα του, οπότε για εμάς το έργο θα είναι δύσκολο. Θέλουμε δύο σετ, είναι σημαντικό να πάμε πολύ συγκεντρωμένα, με τα κεφάλια κάτω και όχι στον ουρανό, για να διεκδικήσουμε αυτό που μας αρμόζει και αυτό θεωρώ που μας αξίζει.

Το όνειρο υπάρχει, γιατί αν δεν υπήρχαν τα όνειρα δεν θα είχαμε να βλέπουμε κάπως μπροστά. Το όνειρο είναι εκεί, το βλέπουμε, αυτό έχει σημασία και επειδή το βλέπουμε κάνουμε και βήματα για να το φτάσουμε. Αυτό θα πω εγώ, δεν θέλω να πω τίποτα άλλο, μακάρι να φτάσουμε στον τελικό και μετά τα πράγματα εκεί είναι λίγο διαφορετικά».