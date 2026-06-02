Η Παϊζίνιο θα συνεχίσει να είναι το μυαλό της ΑΕΚ

Η Αντρέζα Παϊζίνιο Σάλες Ντος Σάντος αποτέλεσε μια από τις βασικές πρωταγωνίστριες στην πορεία της ομάδας χάντμπολ της ΑΕΚ και η διοίκηση της Ερασιτεχνικής ανακοίνωσε τη συνέχιση της συνεργασίας με την 27χρονη Βραζιλιάνα πλέι μέικερ.

Η ΑΕΚ έφθασε για πρώτη φορά στην ιστορία της στους τελικούς του πρωταθλήματος της Α1 γυναικών, και η Παϊζίνιο είχε το δικό της μεγάλο μερίδιο στην οργάνωση του παιχνιδιού.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ

«H ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ανανέωση της συνεργασίας της με την Αντρέζα Παϊζίνιο Σάλες Ντος Σάντος. Η 27χρονη πλέι μέικερ θα συνεχίσει και την επόμενη χρονιά στο Χάντμπολ Γυναικών του Συλλόγου.

Η Παϊζίνιο ήρθε το περσινό καλοκαίρι στην ομάδα και βοήθησε τα μέγιστα, προκειμένου η ΑΕΚ να φθάσει για πρώτη φορά στην ιστορία της στους τελικούς του πρωταθλήματος.

Η Παϊζίνιο δήλωσε στο aek.gr: "Είμαι πολύ χαρούμενη και ευγνώμων στους ανθρώπους της ΑΕΚ που ανανεώνω το συμβόλαιό μου και που θα συνεχίσω να φοράω αυτή τη φανέλα. Αντιμετώπισα από την πρώτη στιγμή πολύ φιλικό κλίμα και καθημερινή στήριξη εντός και εκτός γηπέδου. Ήταν μία χρονιά που μάθαμε πολλά.

Είμαι υπερήφανη για όλα όσα έχουμε χτίσει όλοι μαζί σε αυτή την οικογένεια. Ήρθε η ώρα να κάνουμε ένα ακόμα βήμα μπροστά, να είμαστε φιλόδοξες, να θέσουμε υψηλούς στόχους και να δουλέψουμε ακόμα πιο σκληρά για να φτάσουμε στην κορυφή. Είμαι πολύ σίγουρη ότι θα είναι μια ακόμα πιο νικηφόρα και συναρπαστική σεζόν. Θα δώσω τα πάντα για αυτό. Πάμε ΑΕΚ¨"».