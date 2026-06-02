Η Μαριαλένα Αρτακιανού, ούσα μια από τις πιο έμπειρες λίμπερο του Ολυμπιακού πηγαίνει και κάνει καθημερινά προπονήσεις μαζί με κορίτσια της Ακαδημίας αυτή την εποχή προκειμένου να είναι σε καλή αγωνιστική κατάσταση.

Μπορεί το πρωτάθλημα και οι αγωνιστικές υποχρεώσεις να έχουν ολοκληρωθεί για πολλές αθλήτριες. Ωστόσο για όσες θέλουν να παραμείνουν σε υψηλό επίπεδο η δουλειά δεν σταματά ποτέ. Άλλωστε, το διάστημα από το τέλος των πρωταθλημάτων μέχρι την έναρξη της προετοιμασίας για τη νέα σεζόν είναι αρκετά μεγάλο και κανείς δεν θέλει να χάσει τον αγωνιστικό του ρυθμό.

Σε αυτή την κατηγορία ανήκει και η Μαριαλένα Αρτακιανού. Η έμπειρη λίμπερο του Ολυμπιακού συνεχίζει καθημερινά τις προπονήσεις της, φροντίζοντας να διατηρείται σε εξαιρετική κατάσταση ενόψει της νέας χρονιάς. Μάλιστα, το τελευταίο διάστημα προπονείται μαζί με τα τμήματα υποδομής των «ερυθρόλευκων», τα οποία εξακολουθούν να δουλεύουν κανονικά.