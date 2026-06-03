Μαράια Αντετοκούνμπο στο GWomen: «Οι γυναίκες είναι η ραχοκοκαλιά της κοινωνίας»

Ο αθλητισμός μπορεί να ανοίξει πόρτες, να ενώσει ανθρώπους και να δημιουργήσει χώρους όπου όλοι νιώθουν ότι ανήκουν. Αυτό είναι κάτι που η Μαράια Αντετοκούνμπο υποστηρίζει σταθερά. Ωστόσο, όσο κι αν ο αθλητισμός λειτουργεί ως μέσο συμπερίληψης, η πραγματικότητα δείχνει ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να δίνουν τη δική τους μάχη για ισότιμη αναγνώριση, ευκαιρίες και προβολή στον αθλητισμό.

Στο πλαίσιο του «Sports as a Tool for Inclusion», η Μαράια Αντετοκούνμπο κλήθηκε να απαντήσει στο μικρόφωνο του GWomen το ερώτημα, τι θα έλεγε σε ανθρώπους και φορείς που μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη του αθλητισμού γυναικών; Η ίδια στάθηκε αρχικά στη σημασία της αναγνώρισης της γυναικείας φωνής.

«Το σημαντικότερο είναι να αναγνωρίζουμε ότι οι φωνές των γυναικών έχουν σημασία και ότι είναι σημαντικές», είπε. «Πάντα ακούς να λένε ότι οι γυναίκες είναι η ραχοκοκαλιά του σπιτιού. Εγώ πιστεύω ότι οι γυναίκες είναι η ραχοκοκαλιά της κοινωνίας. Υποστηρίζουμε τόσους ανθρώπους με τόσους διαφορετικούς τρόπους και αυτό θα πρέπει να αντανακλάται και στον τρόπο με τον οποίο μας βλέπουν στον αθλητισμό».

Για την ίδια, το ζήτημα δεν αφορά μόνο τις ίσες ευκαιρίες στον αθλητισμό, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο τα κορίτσια αντιλαμβάνονται τη θέση τους στον κόσμο.

«Το γεγονός ότι είμαστε γυναίκες δεν σημαίνει ότι είμαστε λιγότερο δυνατές ή λιγότερο ικανές. Είμαστε απόλυτα ικανές να πετύχουμε σπουδαία πράγματα. Ως μητέρα δύο κοριτσιών, θέλω να το γνωρίζουν αυτό. Θέλω να ξέρουν ότι όταν μπαίνουν σε μία αίθουσα, ανήκουν εκεί. Ότι αξίζουν να βρίσκονται εκεί και ότι, αν έχουν δουλέψει σκληρά, έχουν κάθε δικαίωμα να καταλαμβάνουν αυτόν τον χώρο».

Η Αντετοκούνμπο στάθηκε και στη σταδιακή αλλαγή που συμβαίνει γύρω από τον αθλητισμό γυναικών τα τελευταία χρόνια. Μια αλλαγή στην οποία, όπως σημείωσε, σημαντικό ρόλο παίζουν τα μέσα ενημέρωσης και τα κοινωνικά δίκτυα.

«Η κοινωνία αρχίζει να συνειδητοποιεί όλο και περισσότερο πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος των γυναικών. Όπως οι γυναίκες στηρίζουν τους άνδρες, έτσι και οι άνδρες θα πρέπει να στηρίζουν τις γυναίκες. Πλέον, μέσα από τα media και τα social media, ο κόσμος μπορεί να δει τι συμβαίνει στα παρασκήνια του αθλητισμού γυναικών. Μπορεί να δει πώς προπονούνται, ποια είναι η καθημερινότητά τους και φυσικά τις προσωπικότητές τους. Και αυτό βοηθά στο να αναδειχθεί καλύτερα το τι είναι πραγματικά ικανές να πετύχουν οι γυναίκες στον αθλητισμό».

Κλείνοντας, ζήτησε να ρισκάρουν, να επενδύσουν και να έχουν εμπιστοσύνη στον αθλητισμό γυναικών, λέγοντας ότι η ανάπτυξή του είναι πλέον ξεκάθαρη και δεδομένη.

«Θα τους έλεγα να δώσουν προσοχή και να συνεχίσουν να επενδύουν. Αρκεί να κοιτάξει κανείς πόσο γρήγορα αναπτύσσεται ο αθλητισμός γυναικών. Από τον στίβο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι το WNBA και αθλήτριες που καταφέρνουν να έχουν τεράστια επιρροή όχι μόνο μέσα από τις επιδόσεις τους αλλά και μέσα από την παρουσία τους εκτός γηπέδων. Νομίζω ότι αξίζει να πάρουν αυτό το ρίσκο, γιατί ο αθλητισμός γυναικών όλο και εξελίσσεται. Και πιστεύω ότι από εδώ και πέρα θα συνεχίσει μόνο να ανεβαίνει».