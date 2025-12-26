Ραχίμοβα στο GWomen: «Δουλεύουμε σκληρά και στερούμαστε τις οικογένειές μας, στο τέλος δικαιωθήκαμε»

Ο Πανιώνιος έγραψε ιστορία κατακτώντας το Super Cup Γυναικών για πρώτη φορά στην ιστορία του. Επικρατώντας του Ολυμπιακού με 3-2 σετ σε έναν συναρπαστικό τελικό που κρίθηκε στο τάι μπρέικ, οι «κυανέρυθρες» ανταμείφθηκαν για την σκληρή δουλειά που γίνεται φέτος στην ομάδα και ελπίζουν να κλείσουν τη σεζόν με ακόμα περισσότερους τίτλους.

Η Πολίνα Ραχίμοβα, μία από τις κορυφαίες παίκτριες του Ντράγκαν Νέσιτς στην αναμέτρηση με τις Ερυθρόλευκες, μίλησε στο GWomen για τη σπουδαία τους κατάκτηση, τον απαιτητικό τελικό, τη σημασία του τίτλου για τον σύλλογο, αλλά και για την απίστευτη υποδοχή που τούς επεφύλασσε ο κόσμος στη Νέα Σμύρνη.

Πώς νιώθεις που είσαι μέρος της ομάδας που έφερε τον πρώτο τίτλο στην ιστορία του τμήματος βόλεϊ γυναικών του Πανιωνίου;

«Η αλήθεια είναι ότι νιώθω πολύ όμορφα, γιατί η νίκη πάντα σου δίνει χαρά. Αυτή η επιτυχία είναι πολύ σημαντική για την ομάδα μας και πιστεύω ότι αποτελεί την αρχή μιας δυνατής και επιτυχημένης χρονιάς. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά, με στόχο να έρθουν ακόμα περισσότερες νίκες σαν αυτή».

Ο τελικός απέναντι στον Ολυμπιακό κρίθηκε στις λεπτομέρειες και οδηγήθηκε στο τάι μπρέικ. Πώς βίωσες προσωπικά αυτό το παιχνίδι;

«Ήταν ένας πολύ όμορφος τελικός και θεωρώ πως όσοι αγαπούν το βόλεϊ τον απόλαυσαν. Προσωπικά ένιωθα αρκετά κουρασμένη, αλλά ταυτόχρονα γεμάτη ενθουσιασμό και αδρεναλίνη, όπως συμβαίνει σε τέτοιου είδους αγώνες. Μου αρέσει ιδιαίτερα να κερδίζω δυνατούς αντιπάλους, ειδικά σε τέτοιες περιστάσεις».

Ήταν ένας πολύ δυνατός τελικός, τι κάνει αυτή τη νίκη ακόμα πιο ξεχωριστή;

«Ήταν ένα πολύ δύσκολο αλλά ταυτόχρονα όμορφο παιχνίδι και πιστεύω ότι όσοι το παρακολούθησαν το χάρηκαν. Είμαι πολύ χαρούμενη που καταφέραμε να φτάσουμε στη νίκη, ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι για κάποιες από τις συμπαίκτριές μας ήταν το πρώτο τρόπαιο της καριέρας τους, κάτι που κάνει αυτή τη στιγμή ακόμα πιο ιδιαίτερη».

Μετά τον τελικό ακολούθησε μια εντυπωσιακή υποδοχή από τον κόσμο σας στη Νέα Σμύρνη. Τι σημαίνει για εσάς αυτή η στήριξη;

«Ο κόσμος μας ήταν καταπληκτικός, τόσο στη διάρκεια του αγώνα όσο και αργότερα στη Νέα Σμύρνη. Η υποδοχή που μας επεφύλαξαν ήταν πραγματικά συγκινητική και δείχνει πόσο σημαντική είναι αυτή η επιτυχία για τους φιλάθλους του Πανιωνίου, τους Μπλε και Κόκκινους Πάνθηρες».

Πόσο σημαντική είναι αυτή η κατάκτηση του Super Cup για τη συνέχεια της σεζόν;

«Σίγουρα το Super Cup μας δίνει μεγάλη ώθηση για τη συνέχεια. Μας γεμίζει αυτοπεποίθηση και μας δίνει ακόμα μεγαλύτερο κίνητρο ώστε να συνεχίσουμε τη δουλειά μας και να προσφέρουμε όμορφες στιγμές, τόσο μεταξύ μας όσο και στον κόσμο της ομάδας».

Το ομαδικό πνεύμα του Πανιωνίου φάνηκε έντονα σε όλη τη διάρκεια του τελικού. Πού οφείλεται αυτό το δέσιμο που έχετε ως ομάδα;

«Λίγες ημέρες πριν τον τελικό ήταν και τα γενέθλια της αρχηγού μας, της Ιωάννας Καρέλια, και με έναν τρόπο τα γιορτάσαμε έτσι. Φυσικά αυτό το λέω χαριτολογώντας, όμως είναι σημαντικό να τονιστεί το πολύ καλό κλίμα που υπάρχει μέσα στην ομάδα».

Πόσο καθοριστικός ήταν ο ρόλος του προπονητή σας και της ψυχολογικής προετοιμασίας σας πριν από τον τελικό;

«Κατά τη διάρκεια του αγώνα ο προπονητής μας έδινε κυρίως τακτικές οδηγίες, όμως η πιο ουσιαστική δουλειά είχε γίνει πράγματι νωρίτερα. Στην καθημερινή προπόνηση, πίσω από τις κλειστές πόρτες, όπου δουλεύουμε σκληρά και πολλές φορές στερούμαστε τις οικογένειές μας. Στο τέλος, όλες δικαιωθήκαμε για τις προσπάθειές μας και φέραμε το αποτέλεσμα που θέλαμε».

Photo credits: eurokinissi, intime