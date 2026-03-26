Η FA ζητά «συγγνώμη» από τις γυναίκες που έπαιζαν ποδόσφαιρο παρά την 50ετή απαγόρευση

Η FA προχώρησε σε μια σπουδαία κίνηση, ζητώντας επίσημα «συγγνώμη» από τις γυναίκες ποδοσφαιρίστριες που αψήφησαν τον πεντηκονταετή αποκλεισμό του αθλήματος κατά τον 20ό αιώνα.

Η απαγόρευση επιβλήθηκε το 1921, άρθηκε μόλις το 1971 και καθυστέρησε την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου γυναικών στην χώρα για δεκαετίες.

Πρωταγωνιστικό ρόλο στο ντοκιμαντέρ που έφτιαξε η ομοσπονδία είναι οι παίκτριες της Μάντσεστερ Κορίνθιανς που ιδρύθηκε το 1949 στο Ντίντσμπερι και αποτέλεσε σύμβολο αντίστασης, παίζοντας φιλανθρωπικούς αγώνες εντός κι εκτός συνόρων παρά τις ενδεχόμενες κυρώσεις.

Οι παίκτριες αυτές πραγματοποίησαν μεγάλες διεθνείς περιοδείες, αγωνίστηκαν μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες θεατές σε στάδια όπως αυτό της Σπόρτινγκ Λισαβόνας και κατέκτησαν περισσότερα από 50 τρόπαια στην Ευρώπη, την ώρα που τους απαγορευόταν να παίξουν ποδόσφαιρο στην πατρίδα τους!

Η FA εξέφρασε τη λύπη της για τον αποκλεισμό αυτό, τιμώντας το θάρρος των γυναικών αυτών, που αψήφισαν τα πάντα για να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα.