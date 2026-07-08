Μάρτα Κόστιουκ: «Λάτρεψα την Ύδρα, η Μύκονος δεν μου άρεσε καθόλου»

Η Μάρτα Κόστιουκ βρίσκεται στην καλύτερη σεζόν της καριέρας της, η 24χρονη παίκτρια από την Ουκρανία νικώντας την Τζασμίν Παολίνι με 6-3, 6-2 πέρασε για πρώτη φορά στα ημιτελικά του Wimbledon.

Για την ακρίβεια η Κόστιουκ φθάνει σε back to back προκρίσεις σε ημιτελικά Grand Slam, καθώς είχε προηγηθεί αυτή στο Roland Garros, όπου δεν τα κατάφερε απέναντι στη μετέπειτα πρωταθλήτρια Μίρα Αντρέεβα.

Η Κόστιουκ με την πορεία της στο Wimbledon βρέθηκε στο Νο.10 της παγκόσμιας κατάταξης, για νέο ρεκόρ καριέρας και με αντίπαλο την Τσέχα, Λίντα Νόσκοβα θα διεκδικήσει την πρώτη της παρουσία σε τελικό Slam.

The moment Marta Kostyuk reached her first Wimbledon semifinal.



She falls to the grass, gets on her feet again, and twirls on Centre Court.



Soak. It. In. 🧑‍🩰🥹🤍 pic.twitter.com/zDoRsP4VUL — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 8, 2026

Μετά τη νίκη της επί της Έμμα Ναβάρο και την πρόκριση στον 4ο γύρο του Wimbledon, η Κόστιουκ αναφέρθηκε στην ευεργετική επίσκεψή της στην Ύδρα, πριν επιστρέψει στις προπονήσεις της για την περίοδο στο γρασίδι και το Wimbledon.

Η Κόστιουκ πήγε στο Roland Garros με σερί 12 νικών και τους τίτλους στο 250άρι στη Ρουέν και στο 1000άρι της Μαδρίτης. Μετά και τα έξι παιχνίδια της στο γαλλικό Όπεν, ακύρωσε την παρουσία της στο Queen's στο Λονδίνο, εξ αιτίας τραυματισμού στον αστράγαλο.

Εκείνες τις ημέρες ζήτησε μια μικρή απόδραση σε ελληνικό νησί, καταλήγοντας στην Ύδρα, που ερωτεύτηκε.

«Έψαχνα πού να πάω, είχα μια τυχαία συνάντηση με τη στυλίστριά μου και της είπα ότι θέλω να πάω στην Ελλάδα. Είχε επισκεφθεί πολλά από τα ελληνικά νησιά και μου πρότεινε "Πρέπει να πας στην Ύδρα. Θα τη λατρέψεις"», είπε η Κόστιουκ.

Και πρόσθεσε:« Πήγα στη Μύκονο μια φορά και δεν μου άρεσε καθόλου. Ήταν πολύ θορυβώδης, όχι αυτό που πραγματικά χρειαζόμουν εκείνη την εποχή. Δεν ήθελα να πάω και σε όλα αυτά τα διάσημα νησιά, επειδή νιώθω ότι είναι πανάκριβα και απλά δεν έχουν αύρα, καταλαβαίνετε; Έτσι πήγα στην Ύδρα και ήταν απίστευτο. Ήταν υπέροχα».