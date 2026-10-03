Η πρεμιέρα της Liga Endesa Γυναικών είχε ένα φινάλε βγαλμένο από σενάριο ταινίας... δράσης, με την Ίσα Λατόρε να χαρίζει στην Εστουδιάντες μία εντυπωσιακή νίκη επί της Σπαρ Τζιρόνα με 82-79, ευστοχώντας σε σουτ πίσω από το κέντρο στην εκπνοή.

Το παιχνίδι στο «Μαγκαρίνιος» είχε εξελιχθεί σε πραγματικό ντέρμπι, με καμία από τις δύο ομάδες να μπορεί να ξεφύγει στο σκορ. Η Τζιρόνα, μάλιστα, είχε επιστρέψει δυναμικά στο τελευταίο κομμάτι της αναμέτρησης και έδειχνε έτοιμη να στείλει το ματς στην παράταση.

Η Εστουδιάντες είχε ελάχιστο χρόνο στη διάθεσή της για να εκδηλώσει επίθεση. Η μπάλα έφτασε στα χέρια της Λατόρε και η παίκτρια της γηπεδούχου ομάδας δεν δίστασε να επιχειρήσει ένα σουτ από τεράστια απόσταση με τη μπάλα εν τέλει να καταλήγει στο καλάθι ακριβώς τη στιγμή που μηδένιζε το χρονόμετρο, διαμορφώνοντας το 82-79 και χαρίζοντας στην Εστουδιάντες μια σημαντική νίκη.

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