Ο Ολυμπιακός βράβευσε την ηρωίδα της Μάλτας, Μπριτ φαν ντεν Ντόμπελστιν

Η Μπριτ φαν ντεν Ντόμπελστιν στον ένα χρόνο παρουσία της στον Ολυμπιακό, φρόντισε να γράψει τη δική της ιστορία.

Η 24χρονη τερματοφύλακας από την Ολλανδία τον Ιούνιο μετά την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου στον τελικό του Champions League του Ολυμπιακού με τη Φερεντσβάρος στη Μάλτα, κλήθηκε από τον Γιώργο Ντόσκα να αντικαταστήσει στη διαδικασία των πέναλτι την Ιωάννα Σταματοπούλου που είχε το εξαιρετικό 14/28 αποκρούσεις.

Και η Μπριτ φαν ντεν Ντόμπελστιν σήκωσε ολλανδικό «τείχος» μπροστά από την εστία του Ολυμπιακού, απέκρουσε κατά σειρά τις εκτελέσεις της Μπέα Ορτίθ, της Σίλαγκι και της Ελευθερίας Πλευρίτου κι αποδείχθηκε ο άσος στο μανίκι για την κατάκτηση του 4ου «ερυθρόλευκου» Champions League.

H Μπριτ φαν ντεν Ντόμπελστιν, που πρόλαβε να μάθει ελληνικά, το καλοκαίρι αποχώρησε από τον Ολυμπιακό, επιστρέφοντας στο ολλανδικό πρωτάθλημα, όμως στον Πειραιά δεν θα την ξεχάσουν ποτέ.

Ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός θέλοντας να τιμήσει την παίκτρια, την κάλεσε στον τελικό του ευρωπαϊκού Σούπερ Καπ με την Καταλούνια και στο ημίχρονο τη βράβευσε. Η Μπριτ φαν ντεν Ντόμπελστιν φορώντας τη φανέλα της ποδοσφαρικής ομάδας γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο του Ολυμπιακού.

