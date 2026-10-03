Ένας ασταμάτητος Ολυμπιακός διέλυσε την Καταλούνια με το εμφατικό 18-4 και κατέκτησε το Σούπερ Καπ που ήταν το 4ο στην ιστορία του. Τα κορίτδια του Γιώργου Ντόσκα δεν άφησαν το παραμικρό περιθώριο αντίδρασης, κάτι που φαίνεται και από το τελικό σκορ.

Για την μεγάλη αυτή επιτυχία, η ΠΑΕ Ολυμπιακός έδωσε τα συγχαρητήριά της στις «ερυθρόλευκες» αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Ο ΘΡΥΛΟΣ ΞΑΝΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ! 🏆🔴⚪



Θερμά συγχαρητήρια στην γυναικεία ομάδα πόλο του Ολυμπιακού μας για την κατάκτηση του Womens European Water Polo Super Cup!».

