Ελένη Ιακωβάκη: «Η Μπακογιάννη μού έλεγε: "Θα πάρεις μετάλλιο"»

Η Ελένη Ιακωβάκη και η Δανάη Μπακογιάννη ήταν συγκάτοικοι στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ18 στο Ριέτι και οι δυο ταξίδεψαν στο Όρεγκον για το παγκόσμιο πρωτάθλημα Κ20, πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις.

Η Ιακωβάκη με δύο πανελλήνια ρεκόρ στα 400μ. εμπ., πρώτα στον ημιτελικό με 57.10 κι έπειτα στον τελικό με 55.99, έφθασε μέχρι την κατάκτηση ενός -απρόσμενου ίσως- χάλκινου μεταλλίου, που ήρθε να προστεθεί στο χρυσό από τα 400μ. στο Ριέτι.

Στις δηλώσεις της η Ιακωβάκη αναφέρθηκε στη στήριξη που είχε από όλα τα μέλη της εθνικής ομάδας και ιδιαίτερα από τη Δανάη Μπακογιάννη, που με τη σειρά της σημείωσε δύο φορές πανελλήνιο ρεκόρ Κ20 στα 100μ. εμπ., με 13.61 στον προκριματικό και 13.59 στον ημιτελικό.

«Noμίζω αυτό το μετάλλιο θα είναι καλύτερο από αυτό στο Ριέτι (σ.σ. χρυσό στα 400μ στο ευρωπαϊκό Κ18), όχι βασικά δεν συγκρίνονται και τα δύο τέλεια είναι.

Δεν ξέρω τι να πω, είμαι τρίτη στον κόσμο και είμαι Κ18, δεν ξέρω ποια είναι τα όριά μου, μπήκα στον τελικό με τη λογική να είμαι στην εξάδα, μετά το 300άρι είπα μπορώ να πάρω και μετάλλιο.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά τον προπονητή μου, τον Χρήστο Κατσίκα, τους γονείς μου, όλη την ελληνική αποστολή, όλη την Ελλάδα, τα παιδιά πίστευαν σε μένα, η Δανάη Μπακογιάννη μου έλεγε από την αρχή "θα πάρεις μετάλλιο", εγώ έλεγα "κάτσε να μπω πρώτα στον τελικό"» είπε η Ελένη Ιακωβάκη.

Αναφερόμενη στην επόμενη μέρα, τόνισε: «Του χρόνου τα εμπόδια δεν θα είναι το βασικό μου αγώνισμα, χρειάζομαι καλό 200άρι και 400άρι, τα εμπόδια θέλουν χρόνο, θα συνεχίσω να τα δουλεύω περισσότερο, τώρα έχω και εμπειρία, ιδανικά θέλω να βελτιώσω το 200άρι, έτσι ώστε να βγαίνει καλύτερος χρόνος στο 400άρι και κατά συνέπεια και στα 400μ. εμπ.».