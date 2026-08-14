Τη φανέλα της ΑΕΚ θα συνεχίσει να φορά η Δέσποινα Χατζηνικολάου η οποία έβαλε την υπογραφή της σε νέο συμβόλαιο με την Ένωση. Η μια εκ των αρχηγών και βασικό «γρανάζι» της ομάδας έχει εκφράσει ουκ ολίγές φορές την αγάπη της για την ομάδα και η ανανέωση αποτελούσε μονόδρομο για εκείνην.

Αναλυτικά:

«Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ανανέωση της συνεργασίας της με την Ντέπυ Χατζηνικολάου. Η 26χρονη (21/10/1999) διεθνής επιθετικός, υπέγραψε το νέο της συμβόλαιο και θα συνεχίσει να σκοράρει με τη φανέλα της γυναικείας ομάδας Ποδοσφαίρου του Συλλόγου!Η Ντέπυ Χατζηνικολάου ήρθε στην ΑΕΚ το 2023 και συνέβαλε τα μέγιστα στην κατάκτηση του νταμπλ του 2025, στην έξοδο στην Ευρώπη και στην ανοδική πορεία της ομάδας όλα αυτά τα χρόνια. Αποτελεί μία από τις κορυφαίες αθλήτριες της χώρας και φυσικά είναι ένα από τα… αγαπημένα κορίτσια της εξέδρας!Είναι διεθνής με την Εθνική Ομάδα. Μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας, η Ντέπυ Χατζηνικολάου δήλωσε στο aek.gr: “Η ΑΕΚ είναι ένας πολύ μεγάλος σύλλογος, για αυτό έχει και μεγάλους στόχους. Παραμένω εδώ για να τους υλοποιήσουμε όλοι μαζί. Ανυπομονώ να ξεκινήσει η σεζόν και να δώσω το 200% για την ομάδα που αγαπώ! Ευχαριστώ τη διοίκηση και προσωπικά τον κ. Παντερμαλή για την προσέγγιση και τη στήριξη. Πάμε όλοι μαζί για την ΑΕΚ. Ντέπυ, καλή επιτυχία και τη νέα σεζόν!»