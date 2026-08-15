Η Ντρισμπιώτη έκανε χιλιόμετρα στις 11 το βράδυ στο Ζάππειο κι επέστρεφε στις 5:30 το πρωί για 30άρι

Η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη ήταν και πάλι συγκλονιστική σε ένα μεγάλο ραντεβού, με τη 42χρονη πρωταθλήτρια να κατακτά την 4η θέση στο μαραθώνιο βάδην στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ.

Πρωταθλήτρια Ευρώπης στο Μόναχο το 2022 στα 20χλμ. και στα 35χλμ. βάδην, η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη πίσω από τα φώτα και στις στιγμές της καθημερινότητας, καλείται να διανύσει ένα δύσκολο μονοπάτι, προκειμένου να προετοιμαστεί και να εμφανιστεί στην καλύτερη αγωνιστική κατάσταση τη στιγμή που χρειάζεται.

Πολλά, αμέτρητα χιλιόμετρα προπόνησης, σε μια μοναχική μάχη με τον εαυτό σου, ιδιαίτερα όταν αναφερόμαστε για τα δρομικά αγωνίσματα των μεγάλων αποστάσεων.

Ο μεγάλος δάσκαλος του βάδην και μεγάλη δόξα του παρελθόντος, Άρης Καραγιώργος σε βίντεο στη σελίδα του στο facebook, παρουσίασε την τυχαία συνάντησή του με την Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, που έκανε προπόνηση στις 11 το βράδυ στο έρημο από κόσμο Ζάππειο και εν μέσω καύσωνα.

Ήταν μερικές ημέρες πριν η αθλήτρια ταξιδέψει στο Μπέρμιγχαμ για τη συμμετοχή της στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

«Κλέψαμε» κάποια λόγια από τη στιχομυθία τους

Ντρισμπιώτη : «Κύριε Άρη, δώστε μας τα φώτα σας»

: «Κύριε Άρη, δώστε μας τα φώτα σας» Καραγεώργος: «Τα μεγάλα δεν χαρίζονται, Αντιγόνη»

«Τα μεγάλα δεν χαρίζονται, Αντιγόνη» Ντρισμπιώτη : «Ήθελα ένα μεγάλο κομμάτι απόψε το βράδυ κι ένα το πρωί για να είναι λίγες οι ώρες, γιατί με τη ζέστη δεν γίνεται, ψάχνουμε να βρούμε λύσεις για να κάνουμε την προπόνηση, χωρίς να μας ταλαιπωρεί η ζέστη. Το πρωί στις 5.30 θα είμαι πάλι εδώ για 30 χιλιόμετρα»

: «Ήθελα ένα μεγάλο κομμάτι απόψε το βράδυ κι ένα το πρωί για να είναι λίγες οι ώρες, γιατί με τη ζέστη δεν γίνεται, ψάχνουμε να βρούμε λύσεις για να κάνουμε την προπόνηση, χωρίς να μας ταλαιπωρεί η ζέστη. Το πρωί στις 5.30 θα είμαι πάλι εδώ για 30 χιλιόμετρα» Καραγεώργος: «Πού να ξέρουν τι προσπάθειες κάνεις, πέρα από τα κοινά, πέρα από το μέτρο, τα όρια»

«Πού να ξέρουν τι προσπάθειες κάνεις, πέρα από τα κοινά, πέρα από το μέτρο, τα όρια» Ντρισμπιώτη: «Ένα θέλω μπορεί να καταφέρει πολλά, εγώ μένω σε αυτό το θέλω»

«Είμαι ακόμη εδώ, για όσους θέλουν να με διώξουν»

Μετά τον αγώνα της στο μαραθώνιο βάδην στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, δήλωσε στην ΕΡΤ 2 Σπορ: «Είμαι ακόμη εδώ, για όσους θέλουν να με διώξουν, θα τους κάνω λίγο τη ζωή δύσκολη, εγώ πλέον το πάω μέρα με τη μέρα, βρίσκω τον εαυτό μου, αντιμετωπίζω πάρα πολλά πράγματα από τον περίγυρο, αλλά έχω μάθει να είμαι σκληρή και όσο προσπαθούν να με αποδυναμώσουν, εγώ θα γίνομαι περισσότερο θα γίνομαι σκληρή».