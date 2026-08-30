Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στο κτήριο της Ολυμπιακής Επιτροπής στο Μαρούσι η κλήρωση του Πρωταθλήματος της Α' Εθνικής Ποδοσφαίρου Γυναικών. Ένα πρωτάθλημα που για δεύτερη χρονιά διεξάγεται υπό την αιγίδα της Ένωσης Σωματείων Ποδοσφαίρου Γυναικών Βορείου, Νότιου Ελλάδας και Νήσων (ΕΣΠΓ).

Όσον αφορά την πρώτη σέντρα, αυτή θα γίνει το Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου 2026 και θα μεταδίδεται και φέτος από την ΕΡΤ, ενώ αξίζει να τονιστεί πως η κληρωτίδα είχε μεγάλα κέφια καθώς από την πρώτη κιόλας αγωνιστική έχουμε ντέρμπι και συγκεκριμένα η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ, δύο ομάδες δηλαδή που είναι από τα μεγάλα φαβορί για να κατακτήσουν τους τίτλους στην χώρα μας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Α’ ΓΥΡΟΣ

1η Αγωνιστική

Σ. Σειρήνες Γρεβενών – Οδυσσέας Μοσχάτου W

Α.Ε.Κ. – Α.Σ. Π.Α.Ο.Κ.

Α.Ο. Παναθηναϊκός – ΠΑΣ Πύργος 1968

Α.Ο. Αγ. Παρασκευής – Α.Ο. Ρεα

Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά Α.Ε.

Βόλος Ν.Π.Σ. – Ο.Φ.Η.

2η Αγωνιστική

Α.Ε.Κ. – Σ. Σειρήνες Γρεβενών

Οδυσσέας Μοσχάτου W – Α.Ο. Παναθηναϊκός

Α.Σ. Π.Α.Ο.Κ. – Α.Ο. Αγ. Παρασκευής

ΠΑΣ Πύργος 1968 – Αστέρας Τρίπολης

Α.Ο. Ρεα – Βόλος Ν.Π.Σ.

Ο.Φ.Η. – Κηφισιά Α.Ε.

3η Αγωνιστική

Σ. Σειρήνες Γρεβενών – Α.Ο. Παναθηναϊκός

Α.Ο. Αγ. Παρασκευής – Α.Ε.Κ.

Αστέρας Τρίπολης – Οδυσσέας Μοσχάτου W

Βόλος Ν.Π.Σ. – Α.Σ. Π.Α.Ο.Κ.

Ο.Φ.Η. – ΠΑΣ Πύργος 1968

Κηφισιά Α.Ε. – Α.Ο. Ρεα

4η Αγωνιστική

Α.Ο. Αγ. Παρασκευής – Σ. Σειρήνες Γρεβενών

Α.Ο. Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης

Α.Ε.Κ. – Βόλος Ν.Π.Σ.

Οδυσσέας Μοσχάτου W – Ο.Φ.Η.

Α.Σ. Π.Α.Ο.Κ. – Κηφισιά Α.Ε.

Α.Ο. Ρεα – ΠΑΣ Πύργος 1968

5η Αγωνιστική

Σειρήνες Γρεβενών – Αστέρας Τρίπολης

Βόλος Ν.Π.Σ. – Α.Ο. Αγ. Παρασκευής

Ο.Φ.Η. – Α.Ο. Παναθηναϊκός

Κηφισιά Α.Ε. – Α.Ε.Κ.

Α.Ο. Ρεα – Οδυσσέας Μοσχάτου W

ΠΑΣ Πύργος 1968 – Α.Σ. Π.Α.Ο.Κ.

6η Αγωνιστική

Βόλος Ν.Π.Σ. – Σ. Σειρήνες Γρεβενών

Αστέρας Τρίπολης – Ο.Φ.Η.

Α.Ο. Αγ. Παρασκευής – Κηφισιά Α.Ε.

Α.Ο. Παναθηναϊκός – Α.Ο. Ρεα

Α.Ε.Κ. – ΠΑΣ Πύργος 1968

Οδυσσέας Μοσχάτου W – Α.Σ. Π.Α.Ο.Κ.

7η Αγωνιστική

Σ. Σειρήνες Γρεβενών – Ο.Φ.Η.

Κηφισιά Α.Ε. – Βόλος Ν.Π.Σ.

Α.Ο. Ρεα – Αστέρας Τρίπολης

ΠΑΣ Πύργος 1968 – Α.Ο. Αγ. Παρασκευής

Α.Σ. Π.Α.Ο.Κ. – Α.Ο. Παναθηναϊκός

Οδυσσέας Μοσχάτου W – Α.Ε.Κ.

8η Αγωνιστική

Κηφισιά Α.Ε. – Σ. Σειρήνες Γρεβενών

Ο.Φ.Η. – Α.Ο. Ρεα

Βόλος Ν.Π.Σ. – ΠΑΣ Πύργος 1968

Αστέρας Τρίπολης – Α.Σ. Π.Α.Ο.Κ.

Α.Ο. Αγ. Παρασκευής – Οδυσσέας Μοσχάτου W

Α.Ο. Παναθηναϊκός – Α.Ε.Κ.

9η Αγωνιστική

Σειρήνες Γρεβενών – Α.Ο. Ρεα

ΠΑΣ Πύργος 1968 – Κηφισιά Α.Ε.

Α.Σ. Π.Α.Ο.Κ. – Ο.Φ.Η.

Οδυσσέας Μοσχάτου W – Βόλος Ν.Π.Σ.

Α.Ε.Κ. – Αστέρας Τρίπολης

Α.Ο. Παναθηναϊκός – Α.Ο. Αγ. Παρασκευής

10η Αγωνιστική

ΠΑΣ Πύργος 1968 – Σ. Σειρήνες Γρεβενών

Α.Ο. Ρεα – Α.Σ. Π.Α.Ο.Κ.

Κηφισιά Α.Ε. – Οδυσσέας Μοσχάτου W

Ο.Φ.Η. – Α.Ε.Κ.

Βόλος Ν.Π.Σ. – Α.Ο. Παναθηναϊκός

Αστέρας Τρίπολης – Α.Ο. Αγ. Παρασκευής

11η Αγωνιστική

Α.Σ. Π.Α.Ο.Κ. – Σ. Σειρήνες Γρεβενών

Οδυσσέας Μοσχάτου W – ΠΑΣ Πύργος 1968

Α.Ε.Κ. – Α.Ο. Ρεα

Α.Ο. Παναθηναϊκός – Κηφισιά Α.Ε.

Α.Ο. Αγ. Παρασκευής – Ο.Φ.Η.

Αστέρας Τρίπολης – Βόλος Ν.Π.Σ.

Β’ ΓΥΡΟΣ

12η Αγωνιστική

Οδυσσέας Μοσχάτου W – Σ. Σειρήνες Γρεβενών

Α.Σ. Π.Α.Ο.Κ. – Α.Ε.Κ.

ΠΑΣ Πύργος 1968 – Α.Ο. Παναθηναϊκός

Α.Ο. Ρεα – Α.Ο. Αγ. Παρασκευής

Κηφισιά Α.Ε. – Αστέρας Τρίπολης

Ο.Φ.Η. – Βόλος Ν.Π.Σ.

13η Αγωνιστική

Σ. Σειρήνες Γρεβενών – Α.Ε.Κ.

Α.Ο. Παναθηναϊκός – Οδυσσέας Μοσχάτου W

Α.Ο. Αγ. Παρασκευής – Α.Σ. Π.Α.Ο.Κ.

Αστέρας Τρίπολης – ΠΑΣ Πύργος 1968

Βόλος Ν.Π.Σ. – Α.Ο. Ρεα

Κηφισιά Α.Ε. – Ο.Φ.Η.

14η Αγωνιστική

Α.Ο. Παναθηναϊκός – Σ. Σειρήνες Γρεβενών

Α.Ε.Κ. – Α.Ο. Αγ. Παρασκευής

Οδυσσέας Μοσχάτου W – Αστέρας Τρίπολης

Α.Σ. Π.Α.Ο.Κ. – Βόλος Ν.Π.Σ.

ΠΑΣ Πύργος 1968 – Ο.Φ.Η.

Α.Ο. Ρεα – Κηφισιά Α.Ε.

15η Αγωνιστική

Σ. Σειρήνες Γρεβενών – Α.Ο. Αγ. Παρασκευής

Αστέρας Τρίπολης – Α.Ο. Παναθηναϊκός

Βόλος Ν.Π.Σ. – Α.Ε.Κ.

Ο.Φ.Η. – Οδυσσέας Μοσχάτου W

Κηφισιά Α.Ε. – Α.Σ. Π.Α.Ο.Κ.

ΠΑΣ Πύργος 1968 – Α.Ο. Ρεα

16η Αγωνιστική

Αστέρας Τρίπολης – Σ. Σειρήνες Γρεβενών

Α.Ο. Αγ. Παρασκευής – Βόλος Ν.Π.Σ.

Α.Ο. Παναθηναϊκός – Ο.Φ.Η.

Α.Ε.Κ. – Κηφισιά Α.Ε.

Οδυσσέας Μοσχάτου W – Α.Ο. Ρεα

Α.Σ. Π.Α.Ο.Κ. – ΠΑΣ Πύργος 1968

17η Αγωνιστική

Σ. Σειρήνες Γρεβενών – Βόλος Ν.Π.Σ.

Ο.Φ.Η. – Αστέρας Τρίπολης

Κηφισιά Α.Ε. – Α.Ο. Αγ. Παρασκευής

Α.Ο. Ρεα – Α.Ο. Παναθηναϊκός

ΠΑΣ Πύργος 1968 – Α.Ε.Κ.

Α.Σ. Π.Α.Ο.Κ. – Οδυσσέας Μοσχάτου W

18η Αγωνιστική

Ο.Φ.Η. – Σ. Σειρήνες Γρεβενών

Βόλος Ν.Π.Σ. – Κηφισιά Α.Ε.

Αστέρας Τρίπολης – Α.Ο. Ρεα

Α.Ο. Αγ. Παρασκευής – ΠΑΣ Πύργος 1968

Α.Ο. Παναθηναϊκός – Α.Σ. Π.Α.Ο.Κ.

Α.Ε.Κ. – Οδυσσέας Μοσχάτου W

19η Αγωνιστική

Σ. Σειρήνες Γρεβενών – Κηφισιά Α.Ε.

Α.Ο. Ρεα – Ο.Φ.Η.

ΠΑΣ Πύργος 1968 – Βόλος Ν.Π.Σ.

Α.Σ. Π.Α.Ο.Κ. – Αστέρας Τρίπολης

Οδυσσέας Μοσχάτου W – Α.Ο. Αγ. Παρασκευής

Α.Ε.Κ. – Α.Ο. Παναθηναϊκός

20ή Αγωνιστική

Α.Ο. Ρεα – Σ. Σειρήνες Γρεβενών

Κηφισιά Α.Ε. – ΠΑΣ Πύργος 1968

Ο.Φ.Η. – Α.Σ. Π.Α.Ο.Κ.

Βόλος Ν.Π.Σ. – Οδυσσέας Μοσχάτου W

Αστέρας Τρίπολης – Α.Ε.Κ.

Α.Ο. Αγ. Παρασκευής – Α.Ο. Παναθηναϊκός

21η Αγωνιστική

Σ. Σειρήνες Γρεβενών – ΠΑΣ Πύργος 1968

Α.Σ. Π.Α.Ο.Κ. – Α.Ο. Ρεα

Οδυσσέας Μοσχάτου W – Κηφισιά Α.Ε.

Α.Ε.Κ. – Ο.Φ.Η.

Α.Ο. Παναθηναϊκός – Βόλος Ν.Π.Σ.

Α.Ο. Αγ. Παρασκευής – Αστέρας Τρίπολης

22η Αγωνιστική

Σ. Σειρήνες Γρεβενών – Α.Σ. Π.Α.Ο.Κ.

ΠΑΣ Πύργος 1968 – Οδυσσέας Μοσχάτου W

Α.Ο. Ρεα – Α.Ε.Κ.

Κηφισιά Α.Ε. – Α.Ο. Παναθηναϊκός

Ο.Φ.Η. – Α.Ο. Αγ. Παρασκευής

Βόλος Ν.Π.Σ. – Αστέρας Τρίπολης

