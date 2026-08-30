Μεσογειακοί Αγώνες: Στα ημιτελικά η ομάδα χάντμπολ γυναικών

Η εθνική χάντμπολ γυναικών συνεχίζει να γράφει ιστορία και να μας κάνει περήφανους! Μετά την ιστορική πρόκριση στο Euro για πρώτη φορά στην ιστορία της, η «γαλανόλευκη» διεκδικεί πλέον και ένα μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες.

Μετά την επική νίκη επί της Αλγερίας, η Εθνική μας πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει την Ιταλία, με στόχο την πρόκριση στον μεγάλο τελικό.

Τα κορίτσια μας, λοιπόν, μας παίρνουν μαζί τους σε μία ξεχωριστή αγωνιστική ημέρα στους Μεσογειακούς Αγώνες και μας βάζουν από νωρίς σε… κλίμα ημιτελικών!

Η μεγάλη πρόκληση πλησιάζει και η Εθνική Γυναικών είναι έτοιμη να συνεχίσει το ταξίδι της, διεκδικώντας μία ακόμη σπουδαία επιτυχία!

Το βίντεο: