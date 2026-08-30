Ξεκινά η προετοιμασία της ομάδας γυναικών της Καλαμάτας

Λίγες ημέρες πριν, η Καλαμάτα ανακοίνωσε πως ήρθε η ώρα να κάνει ένα άνοιγμα προς το ποδόσφαιρο γυναικών ξεκινώντας τη στελέχωση του αντίστοιχου τμήματος για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Τα δοκιμαστικά ολοκληρώθηκαν και πλέον η νεοσύστατη αυτή ομάδα της Μαύρης Θύελλας είναι έτοιμη να ξεκινήσει την προετοιμασία της για να συμμετέχει κανονικά στη Γ' Εθνική από την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο.

Η ανακοίνωση της Καλαμάτας

«Ο ΠΣ Καλαμάτα (Ερασιτέχνης), σε συνεργασία με την ΠΑΕ Καλαμάτα, ανακοινώνει την έναρξη της προετοιμασίας της νεοσύστατης ομάδας ποδοσφαίρου Γυναικών της Μαύρης Θύελλας.

Μια νέα, ιστορική σελίδα ανοίγει για τον σύλλογο, με στόχο την ανάπτυξη και ανάδειξη του ποδοσφαίρου γυναικών στη Μεσσηνία και την Πελοπόννησο.

Η πρώτη επίσημη συγκέντρωση και έναρξη της προετοιμασίας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026, με ώρα προσέλευσης 20:30, στο Γήπεδο Μεσσηνιακού.

Η δημιουργία της ομάδας αποτελεί ένα φιλόδοξο βήμα, με στόχο τη δημιουργία ενός οργανωμένου και ανταγωνιστικού συνόλου που θα εκπροσωπήσει με ήθος και δυναμισμό τα χρώματα της Μαύρης Θύελλας.

Με συνέπεια, οργάνωση και κοινό όραμα, η Μαύρη Θύελλα κάνει το πρώτο της βήμα στο ποδόσφαιρο γυναικών».

